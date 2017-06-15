كيلي كرافت سفيرة جديدة للولايات المتحدة في كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته بتعيين كيلي كرافت سفيرة للولايات المتحدة في كندا في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأميريكة لإعادة التفاوض حول اتفاق التبادل التجاري الحر لأميركا الشمالية (نفتا)

يشار إلى أن السيدة كرافت عملت في مجال جمع التبرعات للحزب المجمهوري كما تبرعت هي أيضا للحزب بالإضافة لمشاركتها في ترؤس حملة تمويل السيناتور زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل على مدى سنوات.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب © Mike Theiler

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن السيدة كرافت لعبت دورا بارزا في منظمات كبرى بما في ذلك ضمن مجلس إدارة "جيش الخلاص" وفي مركز التنمية الريفية وهي منظمة لا تبغي الربح تعمل في سبيل التقدم الاقتصادي في كنتاكي.

يشار إلى أن كيلي كرافت كانت مندوبة للولايات المتحدة أمام منظمة الأمم المتحدة في عام 2007 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

وكان مركز سفير الولايات المتحدة في كندا شاغرا مع مغادرة السفير السابق بروس هيمان عمله مطلع العام الحالي.

وكان ترامب قد طلب من السفراء المعينين في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ترك مراكزهم.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)