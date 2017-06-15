خدمة شرطة مدينة مونتريال

خدمة شرطة مدينة مونتريال
Photo Credit: موقع راديو كندا

اليوم العالمي لحماية المسنين: أنشطة لشرطة مونتريال

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الخميس 15 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تقوم شرطة مدينة مونتريال بالتعاون مع منظمات شريكة بأنشطة وقائية في إطار اليوم العالمي لحماية المسنين.

وأعلنت الشرطة في بيان أنها تلقت إشعارا بحدوث 1474 حالة سوء معاملة لمسنين في عام 2016 تتعلق بأشخاص في الخامسة والستين من العمر وما فوق مؤكدة أن هذا العدد يمثل ارتفاعا مقارنة بالعام 2015

يشار إلى أن الأنشطة التي تقوم بها شرطة مدينة مونتريال في إطار اليوم العالمي لحماية المسنين فهي تجري في مراكز الشرطة في الأحياء السكنية بالتعاون مع مركز ضحايا العمليات الإجرامية والمراكز الجامعية للصحة والخدمات الاجتماعية.

اليوم العالمي للمسنين: مجموعات تطالب بتحرك أكبر للحكومة
اليوم العالمي للمسنين: مجموعات تطالب بتحرك أكبر للحكومة © Jean-François Chevrier / Radio-Canada

يشار إلى أن منظمات للدفاع عن حقوق المسنين تحث حكومة كيبك التي تدرس حاليا مشروع قانون حول سوء معاملة المسنين أن تذهب قدما وتلزم بالكشف عن حالات إساءة في المراكز الصحية على أن تتوفر الحماية للموظفين الذين يكشفون مثل هذه الحالات

وتقول شرطة مدينة مونتريال أن اليوم العالمي لوقاية المسنين من سوء المعاملة سيكون مناسبة للكشف عن طريقة تدخل الشرطة لحماية الأشخاص المسنين ضحايا سوء المعاملة بعد مرور عام على اعتماد هذه الطريقة.

وزيرة العدل ستيفاني فالي التي تدرس مشروع قانون حول التبليغ الإلزامي عن سوء معاملة المسنين
وزيرة العدل ستيفاني فالي التي تدرس مشروع قانون حول التبليغ الإلزامي عن سوء معاملة © Radio-Canada

وكشفت شرطة مدينة مونتريال أن عدد الأشخاص في الستين من العمر وما فوق الذين يستفيدون من مساعدة مركز مساعدة ضحايا الأعمال الجرمية قد زاد بصورة ملموسة.

وبلغت الزيادة في هذه الفئة من الأشخاص خلال عام 2016 بنسبة 35% عما كان عليه الحال في إحصاءات العام الذي سبقه.

وأعلنت الشرطة أن تقريرا سيكتب عن كل حالة لسوء معاملة محتملة حتى في حال رفض الضحية رفع شكوى بالقضية.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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فئة سياسة، صحة، مجتمع

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