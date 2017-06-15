اليوم العالمي لحماية المسنين: أنشطة لشرطة مونتريال

تقوم شرطة مدينة مونتريال بالتعاون مع منظمات شريكة بأنشطة وقائية في إطار اليوم العالمي لحماية المسنين.
وأعلنت الشرطة في بيان أنها تلقت إشعارا بحدوث 1474 حالة سوء معاملة لمسنين في عام 2016 تتعلق بأشخاص في الخامسة والستين من العمر وما فوق مؤكدة أن هذا العدد يمثل ارتفاعا مقارنة بالعام 2015
يشار إلى أن الأنشطة التي تقوم بها شرطة مدينة مونتريال في إطار اليوم العالمي لحماية المسنين فهي تجري في مراكز الشرطة في الأحياء السكنية بالتعاون مع مركز ضحايا العمليات الإجرامية والمراكز الجامعية للصحة والخدمات الاجتماعية.
يشار إلى أن منظمات للدفاع عن حقوق المسنين تحث حكومة كيبك التي تدرس حاليا مشروع قانون حول سوء معاملة المسنين أن تذهب قدما وتلزم بالكشف عن حالات إساءة في المراكز الصحية على أن تتوفر الحماية للموظفين الذين يكشفون مثل هذه الحالات
وتقول شرطة مدينة مونتريال أن اليوم العالمي لوقاية المسنين من سوء المعاملة سيكون مناسبة للكشف عن طريقة تدخل الشرطة لحماية الأشخاص المسنين ضحايا سوء المعاملة بعد مرور عام على اعتماد هذه الطريقة.
وكشفت شرطة مدينة مونتريال أن عدد الأشخاص في الستين من العمر وما فوق الذين يستفيدون من مساعدة مركز مساعدة ضحايا الأعمال الجرمية قد زاد بصورة ملموسة.
وبلغت الزيادة في هذه الفئة من الأشخاص خلال عام 2016 بنسبة 35% عما كان عليه الحال في إحصاءات العام الذي سبقه.
وأعلنت الشرطة أن تقريرا سيكتب عن كل حالة لسوء معاملة محتملة حتى في حال رفض الضحية رفع شكوى بالقضية.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)استمعوا
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