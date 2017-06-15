تعديل وزاري في حكومة نوفا سكوشا

أجرى اليوم رئيس الحكومة الليبرالية في مقاطعة نوفا سكوشا، ستيفن ماكنيل، تعديلاً وزارياً.

وباتت الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات 30 أيار (مايو) الفائت التي أعادت الليبراليين إلى السلطة في هاليفاكس تضم 17 وزيراً من بينهم خمس سيدات.

وأبرز التغييرات في حكومة كبرى المقاطعات الأطلسية الأربع تمثل بنقل كارن كايسي من وزارة التربية إلى وزارة المالية ومجلس الخزينة إضافة إلى تعيينها نائبة لرئيس الحكومة.

أما وزير المالية راندي ديلوري فعُهدت إليه حقيبة الصحة التي كانت بحوزة ليو غلافين الذي سيصبح وزيراً للجاليات والثقافة والتراث وأيضاً وزيراً لشؤون المسنين.

وعُهدت حقيبة التربية إلى زاك تشرشل، وسيتسلم جيف ماكليلان عدة حقائب، من بينها الطاقة والتجارة.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة نوفا سكوشا في هاليفاكس (أرشيف) © nslegislature.ca

ودخلت ثلاثة وجوه جديدة إلى الحكومة: اللبنانية الأصل باتريسيا عرب تصبح وزيرة للخدمات الداخلية ووزيرة للاتصالات، وحقيبة البيئة عُهدت إلى لاين رانكين، فيما عُهدت حقيبة الشؤون البلدية إلى ديريك مومبوركيت.

وفاز الليبراليون بقيادة ماكنيل في الانتخابات الأخيرة بـ27 مقعداً من أصل 51 تتكون منها الجمعية التشريعية في هاليفاكس، بعد أن كان لديهم 33 مقعداً في الجمعية السابقة.

(وكالة الصحافة الكندية)