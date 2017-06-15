رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو معلناً اليوم من محطة القطار المركزية في مونتريال عن مساهمة أوتاوا بـ1,28 مليار دولار في مشروع شبكة القطار الكهربائي لمنطقة مونتريال.

رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو معلناً اليوم من محطة القطار المركزية في مونتريال عن مساهمة أوتاوا بـ1,28 مليار دولار في مشروع شبكة القطار الكهربائي لمنطقة مونتريال.
Photo Credit: Radio-Canada

1,28 مليار دولار من أوتاوا لشبكة القطار الكهربائي في مونتريال

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 15 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عن مشاركة أوتاوا بمبلغ 1,28 مليار دولار في شبكة القطار الكهربائي التي ستخدم منطقة مونتريال من خلال ربط كبرى مدن مقاطعة كيبيك بضواحيها وبمطارها الدولي الذي يحمل اسم والده رئيس الحكومة الكندية الراحل بيار إليوت ترودو.

وأعلن ترودو عن هذه المساهمة الفدرالية اليوم من محطة القطار المركزية في مونتريال وبحضور رئيس حكومة كيبيك الليبرالية فيليب كويار وعمدة مونتريال دنيس كودير ورئيس صندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك (Caisse de dépôt et placement du Québec) مايكل سابيا.

ورئيس صندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك مايكل سابيا (أرشيف)
ورئيس صندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك مايكل سابيا (أرشيف) © Radio-Canada

وكانت حكومة كويار الكيبيكية وصندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك قد أعلنا في كانون الثاني (يناير) 2015 توصلهما إلى اتفاق بشأن بناء شبكة القطار الكهربائي المذكورة، وطلبت حكومة كيبيك من أوتاوا أن تساهم على الأقل بمليار دولار في المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية المتوقعة 5,9 مليارات دولار.

وستساهم حكومة كيبيك بـ1,28 مليار دولار أيضاً ويتكفل صندوق الودائع والاستثمارات بالمبلغ المتبقي.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية)

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فئة إقتصاد، سياسة

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