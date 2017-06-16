وزارة الصيد والمحيطات: تقرير بشأن مخاطر العمل على صحّة الموظّفين

تعرّض موظّفو وزارة الصيد والمحيطات الكنديّة في المقاطعات الأطلسيّة لخطر فقدان حاسّة السمع نتيجة الضوضاء المفرطة أثناء عملهم، دون أن تطلعهم الوزارة على هذه المخاطر حسب تقرير صادر عن جو فرايداي مفوّض النزاهة المؤقّت حول سلامة العمل في القطاع العام.

ويفيد التقرير أنّ الوزارة كانت على علم بهذه المخاطر ولم يتلقّ الموظّفون أيّة معلومات أو توجيهات بشأنها.

ولم يشر التقرير إلى مصادر الضوضاء.

وكانت مديرة المحافظة والحماية في الوزارة جاسنتا برتييه قد تلقّت تحذيرا بهذا الشأن عام 2013.

وزير الصيد والمحيطات الكندي دومينيك لوبلان © PC / Adrian Wyld

ولكنّها فضّلت الصمت عن الأمر بانتظار الاطّلاع على الأوضاع بصورة أشمل في مختلف أنحاء البلاد.

ويفيد التقرير أنّ مدراء الحفاظة والحماية في مختلف المقاطعات لم يتّخذوا أيّة إجراءات لمواجهة المشكلة.

ويوصي التقرير بتقييم الضوضاء على السفن التابعة لوزارة الصيد والمحيطات في كلّ أنحاء كندا وإطلاع الموظّفين عليها واتّخاذ إجراءات تأديبيّة نظرا لطبيعة المشكلة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)