ريجاينا: خطّة لإضاءة شوارع المدينة التي يرتفع فيها معدّل الاجرام

صوّتت لجنة الخدمات الاجتماعيّة والحماية التابعة لبلديّة مدينة ريجاينا بالإجماع لصالح إجراء دراسة حول إضاءة شوارع المدينة التي ترتفع فيها معدّلات الاجرام.

وكان المستشاران في البلديّة بوب هوكينز وجويل موراي قد طرحا مذكّرة بهذا الشأن على البحث أمام اللجنة.

ويرغب موري كما قال في وضع مشروع تجريبيّ لمدّة سنة ويعتبر أنّ الأضواء قد تثني المجرمين عن ارتكاب الجرائم بما فيها التسلّل.

ويقول موري إنّ أجهزة شرطة المدينة ومجموعات المراقبة أعطت موافقتها على المشروع.

وتدعو المذكّرة أعضاء المجلس البلدي إلى البحث في إمكانيّة تمويل المشروع من مصادر أخرى إضافة إلى الأموال العامّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)