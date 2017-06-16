إحدى الغواصات الأربع شيكوتيمي التي يعتزم الجيش الكندي صيانتها

إحدى الغواصات الأربع شيكوتيمي التي يعتزم الجيش الكندي صيانتها
Photo Credit: La Presse Canadienne

أكثر من ملياري دولار لإعادة تأهيل غواصات كندية

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الجمعة 16 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعتزم الحكومة الكندية إنفاق مبلغ مليارين ونصف مليار دولار لإعادة تأهيل أربع غواصات كندية لتبقى صالحة للاستخدام حتى عام 2030 بعد أن كانت قد اشترتها مستعملة في عام 1998

يشار إلى أن هذا الحل الذي يشكل جزءا من السياسة الدفاعية الكندية يأتي تلبية لقيادة الأركان في الجيش الكندي التي كانت ترغب بالإبقاء على هذه الغواصات.

وزير الدفاع الطندي هارجيت سجان
وزير الدفاع الطندي هارجيت سجان © موقع راديو كندا

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الكندية دانيال لوبوتيلييه  قد أعلن أن كلفة العملية سيكشف عنها حين تقديم خطة تمويل وزارة الدفاع.

وكانت مصادر في وزارة الدفاع الكندية قد أشارت من جانبها إلى أن الحفاظ على هذه الغواصات بحالة جيدة نحوا من عشر سنوات سيكلف الدولة ما يقرب من مليارين ونصف مليار دولار.

وفي حال لم يعد تأهيلها فإن أقدم هذه الغواصات سيبقى صالحا للاستخدام لمدة أقصاها عام 2022  أما الأكثر حداثة فلن تصلح إلا لعام 2027

يشار إلى أن بعض الخبراء أنحوا باللائمة على حكومة الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الكندي الأسبق جان كريتيان  التي اشترتها من الحكومة البريطانية بمبلغ 750 مليون دولار.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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