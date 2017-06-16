مركز المساعدات للمهاجرين في مونتريال: صالون عمل للاجئين السوريّين

نظّم المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين في مونتريال بالتعاون مع الصليب الأحمر الكندي صالون العمل للاجئين السوريّين.

وشاركت في صالون العمل مجموعة من الشركات من مختلف مجالات العمل، للتعرّف عن كثب إلى اللاجئين والخبرات التي يمتلكونها والشهادات التي حملوها معهم ومجالات العمل المتعدّدة التي يتطلّعون للعمل فيها.

وقد استقرّ ما يزيد على 7 آلاف لاجئ سوري في مقاطعة كيبيك، من بين ما يزيد على 40 ألف لاجئ سوري استقبلتهم كندا منذ شهر نوفمبر تشرين الثاني الفائت 2016 .

ووصل البعض منهم بكفالة خاصّة والبعض الآخر بكفالة من الحكومة الكنديّة.

والمركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين منظّمة غير ربحيّة تعمل على مساعدة المهاجرين واللاجئين وتسهيل اندماجهم في المجتمع الكندي.

ويأمل منظّمو صالون العمل في أن يتمكّن أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريّين من ايجاد فرصة عمل ومن تطوير شبكة علاقات تفتح امامهم أبواب التواصل وفرص العمل.

ضيوفنا الذين تحدّثوا إلينا من صالون العمل في مونتريال، هشام خنافر من المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين وزينة بابيك اللاجئة السوريّة التي وصلت إلى كندا بكفالة خاصّة وتحمل شهادة في الهندسة الحيويّة.