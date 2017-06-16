ترودو وميشال يدافعان عن التبادل الحر في وجه الحمائية

دافع اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو وضيفه رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال عن التبادل التجاري الحر في مواجهة الحمائية الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي مشترك في أوتاوا مع نظيره البلجيكي الذي ينهي اليوم زيارة ثلاثة أيام إلى كندا إنه في الوقت الذي تتشكل فيه "موجة مقلقة من الحمائية والانعزال هنا وهناك" أظهرت كندا والاتحاد الأوروبي أن بإمكان شريكيْن "إبرام اتفاق طموح وتقدمي"، في إشارة إلى اتفاق التبادل الحر الذي وقع عليه الطرفان في الخريف الفائت والمعروف بـ"الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل" (CETA).

مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا (أرشيف) © Getty Images

ومن جهته رأى رئيس الحكومة البلجيكية أن اتفاق التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي يتيح "تعزيز دينامية اقتصادية".

واتفاق التبادل الحر الذي صادق عليه البرلمان الكندي يثير جدلاً في الاتحاد الأوروبي وينتظر مصادقة كافة برلمانات دول الاتحاد عليه.

(أ ف ب / راديو كندا الدولي)