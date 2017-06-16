أسبوع ارتفاع للدولار الكندي وتراجع لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 75,57 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,29 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و1,24 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع مرتفعاً بنسبة 1,67% بعد إنهائه الأسبوع الفائت بارتفاع بنسبة 0,38% مقابل الدولار الأميركي.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15192,54 نقطة، بارتفاع 32,12 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بتراجع 280,67 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع متراجعاً بنسبة 1,81%.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تموز (يوليو) المقبل على 44,97 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,29 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع 0,86 دولار أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، منهياً بالتالي الأسبوع بتراجع بنسبة 1,88% بعد إنهائه الأسبوع الفائت بتراجع بنسبة 3,84% والأسبوع الذي قبله بتراجع بنسبة 4,3%.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)