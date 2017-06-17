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أرقام الأسبوع المنتهي السبت 17-06-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 17 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أرقام الأسبوع برنامج نقدّم فيه مجموعة من الأخبار في أرقام، والبرنامج هذا الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وسمير بدوي وفادي الهاروني.

البرتا: تعرفة النقل العام منخفضة للتلاميذ

قرّرت حكومة مقاطعة البرتا خفض أسعار بطاقات النقل العام للتلاميذ الذين يستخدمون هذه الوسيلة للانتقال إلى مدارسهم.

ويطبّق الاجراء في ثمان من بلديّات المقاطعة، ويشمل  التلاميذ الذين يقيمون على بعد 2،4 كيلومتر على الأقلّ من المدرسة ويستخدمون وسائل النقل البلدي للذهاب إلى مدرستهم.

وتنخفض كلفة النقل بقيمة 549 دولار سنويّا ، أي ما يعادل قيمة المساعدة التي تتلقّاها المجالس المدرسيّة عن التلاميذ الذين يستخدمون باصات المدرسة.

باص للنقل العام في مدينة كالغاري/: Ville de Calgary

باص للنقل العام في مدينة كالغاري/: Ville de Calgary

وفي العاصمة ادمنتون، تتراجع كلفة الانتقال بالباص إلى المدرسة من 730 دولارا إلى 181 دولارا طوال العام الدراسي الذي يستمرّ 10 أشهر.

وتتراجع الكلفة إلى 151 دولارا في مدينة كالغاري.

ويأتي هذا الاجراء بعد إقرار قانون ينصّ على إلغاء رسوم النقل المدرسي للتلاميذ الذين يرتادون مدرسة الحيّ دون سواهم.

واشتكى بعض الاهالي من ارتفاع كلفة النقل التي أعلنها المجلس المدرسي في كالغاري في مدارس تعلّم اللغة الانكليزيّة المكثّفة للتلاميذ الذين لا يعرفون هذه اللغة مطلقا.

نصف مليون دولار نفقات إصلاح منزل ميكائيل جان في باريس 

نصف ميلون دولار ما أنفقته السكرتيرة العامة لمنظمة الفرنكوفونية العالمية ميكائيل جان من الأموال العامة على إصلاحات أدخلتها على منزلها الرسمي في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم إنفاق المبلغ لإصلاح أنظمة التدفئة والتبريد والمياه الساخنة وبعض إصلاحات وتحسينات أخرى داخل البناء والتي كانت ضرورية جدا حسب ميكائيل جان

وتدفع المنظمة العالمية مبلغ ثلاثة عشر ألف دولار إيجارا شهريا للمنزل الذي تعود ملكيته للحكومة الكندية.

ميكائيل جان الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية العالمية
ميكائيل جان الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية العالمية © OIF/Cyril Bailleul

من جهته الوزير السابق في حكومة حزب المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر جان بيار بلاكبورن الذي كان يشغل هذا البناء بصفته سفيرا سابقا لكندا أمام اليونسكو أكّد بأن حالة البناء كانت مقبولة وليس من داع لإنفاق كل هذا المبلغ عليه.

ودافعت ميكائيل جان التي كانت تشغل سابقا منصب حاكمة كندا العامة عن نفسها بالقول إنها تستقبل في هذا المنزل الرسمي بحكم مهامها رؤساء دول وحكومات ودبلوماسيين معتمدين أمان المنظمة وبالتالي يتوجب أن يليق المنزل بمثل هذه المهام.

وزيرة العلاقات الدولية والفرنكوفونية في حكومة الحزب الليبرالي في كيبك كريستين سان بيار أكدت على ثقتها بميكائيل جان معتبرة أنها مع عدم خبرتها شخصيا في هذا المجال فإنها تتفهم بأن أعمال الصيانة تكلف الكثير حاليا.

يشار إلى أن المنظمة أي منظمة الفرنكوفونية العالمية تستفيد من ميزانية سنوية تتجاوز مئة مليون دولار وهي ممولة من الدول الأعضاء ومن بينها كندا التي تدفع سنويا مبلغ 15 مليون دولار كما تدفع حكومة كيبك ما يقرب من مليون ونصف مليون دولار سنويا كعضو في المنظمة.

وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندي نافديب بينز (أرشيف)
وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندي نافديب بينز (أرشيف) © CBC (هيئة الإذاعة الكندية)

خمسون مليوناً.
بالدولارات.
هذا هو المبلغ الذي خصصته الحكومة الكندية لبرنامج جديد يهدف لتنمية المهارات في الترميز الحاسوبي والتكنولوجيا الرقمية لدى نصف مليون تلميذ في العاميْن المقبليْن.

وأعلن يوم الأربعاء كل من وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية نافديب بينز Navdeep Bains وزميلته وزيرة العلوم كيرستي دانكن Kirsty Duncan عن إطلاق هذا البرنامج الذي يستفيد منه نصف مليون تلميذ كندي كما قلنا، من صف الروضة وحتى السنة الثانوية الأخيرة.

"من أجل العمل في المجالات العلمية والتكنولوجية من الأساسي اكتسابُ مهارات في الترميز الحاسوبي، لأن هذه المهارات ستصبح مطلوبة أكثر فأكثر"، قالت وزيرة العلوم، واضافت أنه "من المهم (بالتالي) تعليم الترميز الحاسوبي للكنديين الصغار كي يصبحوا مؤهلين للعمل كعلماء وباحثين أو مهندسين".

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