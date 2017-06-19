كندا: توقّعات حول اسعار المواد الغذائيّة

توقّعت دراسة أجرتها جامعة دالهاوزي في مقاطعة نوفا سكوشا أن يكون ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة أقلّ من المتوقّع لكنّها توقّعت ارتفاعا ملحوظا في أسعار اللحوم.

وتوقّع الباحثون أن ترتفع اسعار المواد الغذائيّة في المطاعم والمحلاّت التجاريّة بنسبة 3 إلى 4 بالمئة مع نهاية السنة الحاليّة.

وكانت توقّعات سابقة قد أشارت إلى ارتفاع يتراوح ما بين 3 إلى 5 بالمئة.

لكنّ أسعار اللحوم سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 9 بالمئة خلال الفترة المذكورة.

فواكه وخضار © Sean Gallup/Getty Images

ويترأس فريق الباحثين سيلفان شارلوبوا أستاذ السياسات الغذائيّة وتوزيع المواد الغذائيّة في جامعة دالهاوزي.

ويعزو شارلوبوا سبب ارتفاع أسعار اللحوم إلى ضعف المخزونات من لحوم الخنزير والبقر.

هذا فضلا عن زيادة الأسعار التي تفرضها محلاّت البقالة بهدف توسيع هامش أرباحها للتعويض عن تراجع الأرباح العام الماضي 2016.

وتتوقّع الدراسة تراجعا تتراوح نسبته ما بين 1 و3 بالمئة في أسعار الحليب ومشتقّاته والبيض والحبوب ومنتوجات المخابز.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)