غبريال نادو دوبوا مستعد لأن يكون يوما رئيسا للحكومة

أعلن النائب الجديد عن حزب التضامن الكيبكي غابريال نادو دوبوا أنه على أهبة الاستعداد ليتسلم يوما ما رئاسة الحكومة في كيبك.

واعتبر دوبوا أن حزب التضامن الكيبكي على أبواب الحكم ومستعد لتشكيل الحكومة المقبلة، وعندما يتسلم حزب التضامن الكيبكي زمام السلطة في كيبك على المدى القصير أو المتوسط فلا شيء يمنعه من تسلم منصب رئيس الحكومة في كيبك.

وأكّد دوبوا أنه في حال تحقق هذا السيناريو فمن المؤكد "أنني لن أتراجع" خلال مقابلة مع الصحافة الكندية .

مانون ماسي إحدى الناطقين باسم حزب التضامن الكيبكي والنائبة عن الحزب © Radio-Canada

لكن يتوجب بداية الأمر أن يتم اختيار غبريال نادو دوبوا من قبل قاعدته الحزبية كناطق رسمي باسم الحزب أوممثل له خلال المناقشة التي ستجمع زعماء الأحزاب عشية الانتخابات المقبلة كما كانت هي الحال مع النائبة السابقة عن الحزب فرنسواز دافيد

يشار إلى أن النظام الداخلي للحزب لا ينص على وجود زعيم بل ناطقين رسميين باسمه أي رجل وامرأة وهو حاليا ناطق باسم الحزب إلى جانب النائبة مانون ماسيه.

وأعرب عن تقديره لتجربته الجديدة في الجمعية الوطنية برلمان كيبك مع الإشارة إلى أنه أخذ زمام المبادرة في أكثر من ملف يدرس على هذا المستوى أي على المستوى التشريعي.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)