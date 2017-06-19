غبريال نادو دوبوا مستعد لأن يكون يوما رئيسا للحكومة

أعلن النائب الجديد عن حزب التضامن الكيبكي غابريال نادو دوبوا أنه على أهبة الاستعداد ليتسلم يوما ما رئاسة الحكومة في كيبك.
واعتبر دوبوا أن حزب التضامن الكيبكي على أبواب الحكم ومستعد لتشكيل الحكومة المقبلة، وعندما يتسلم حزب التضامن الكيبكي زمام السلطة في كيبك على المدى القصير أو المتوسط فلا شيء يمنعه من تسلم منصب رئيس الحكومة في كيبك.
وأكّد دوبوا أنه في حال تحقق هذا السيناريو فمن المؤكد "أنني لن أتراجع" خلال مقابلة مع الصحافة الكندية .
لكن يتوجب بداية الأمر أن يتم اختيار غبريال نادو دوبوا من قبل قاعدته الحزبية كناطق رسمي باسم الحزب أوممثل له خلال المناقشة التي ستجمع زعماء الأحزاب عشية الانتخابات المقبلة كما كانت هي الحال مع النائبة السابقة عن الحزب فرنسواز دافيد
يشار إلى أن النظام الداخلي للحزب لا ينص على وجود زعيم بل ناطقين رسميين باسمه أي رجل وامرأة وهو حاليا ناطق باسم الحزب إلى جانب النائبة مانون ماسيه.
وأعرب عن تقديره لتجربته الجديدة في الجمعية الوطنية برلمان كيبك مع الإشارة إلى أنه أخذ زمام المبادرة في أكثر من ملف يدرس على هذا المستوى أي على المستوى التشريعي.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)
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