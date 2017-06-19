اوتاوا: إجراءات أمنيّة خلال الاحتفالات بالعيد المئة والخمسين لكندا

اتّخذت السلطات الكنديّة مجموعة من الاجراءات الأمنيّة بمناسبة الاحتفالات بعيد كندا الوطني مطلع شهر تمّوز يوليو المقبل.

وتقول جوان ماكينا من شرطة اوتاوا التي تشرف على تنظيم الاحتفالات إنّ الشرطة ستكون حاضرة بقوّة وبصورة بارزة.

وسيتمّ إقفال العديد من الطرقات المؤدّية إلى هضبة البرلمان، فضلا عن إقامة حواجز لمنع وصول السيّارات إلى المنطقة التي يقام فيها الاحتفال.

وستكون الممرّات المخصّصة للمشاة تحت المراقبة، وتقوم فرق الطوارئ بنشر موارد خاصّة لتتمكّن من الوصول إلى المناطق المقفلة بسرعة في حال لزم الأمر.

علم كندا يرفرف فوق هضبة البرلمان خلال الاحتفال بعيد كندا الوطني العام الماضي 2016 © Radio-Canada

وسوف تتنقّل فرق الاسعاف في السيّارات الصغيرة المستخدمة فوق ملاعب الغولف وتنقل المرضى على نقّالات إلى سيّارات الاسعاف في حال لزم الأمر لتجنّب أيّ تأخير في تدخّلها للمساعدة.

ودعت الشرطة المواطنين الذين سيشاركون في الاحتفالات بالعيد الوطني لأن يكونوا حذرين لا قلقين.

وأكّدت أنّها سوف تضع كلّ إمكاناتها في خدمتهم وستضمن أفضل تواصل بين مختلف أجهزتها.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)