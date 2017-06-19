الركض في إدمنتون للتوعية لظاهرة التشرد عند الشباب

نظمت جمعية Homeward Trust للسنة الخامسة على التوالي مسابقة للركض لتوعية سكان إدمنتون لمشاكل التشرد.

وهذه السنة رغبت الجمعية تركيز الانتباه لمشكلة التشرد عند الشباب التي تطال بشكل خاص عاصمة ألبرتا إدمنتون.

متطوعون يقدمون مساعدات لمشرد © موقع راديو كندا

ومن بين المتسابقين الفتى جيوفاني روبنز في الثالثة عشرة من العمر الذي لفت الأنظار بسبب تصميمه على الفوز بالسباق غير أنه كان يهدف أيضا للتوعية لمخاطر التشرد الذي يصيب الشبيبة.

في عام 2016، تم إحصاء حالة 305 شاب وشابة في إدمنتون دون 25 من العمر الذين كانوا مشردين في الشوارع

وتعتبر مديرة الجمعية سوزان ماكغي أن ظاهرة التشرد عند الشباب ليست ظاهرة دائما للعيان لأنها قد تأخذ شكل أوضاع هشة حيث يوجد الشباب في أماكن غير آمنة قد تكون تحت سيطرة عصابات الجريمة.

وتعتقد مديرة الجمعية أن الحل يمكن في إيجاد حياة سليمة والحصول على مسكن بالنسبة للمشردين.

ويعتقد عضو المجلس البلدي مايكل والترز الذي يشارك في السباق أن الهدف للقضاء على التشرد في عام 2019 لن يتحقق لأن الإحصاء الأخير للمشردين أظهر وجود ما يقرب من 1700 شخص دون مأوى في المدينة.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)