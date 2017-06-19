كيبيك: على الدرّاجة للحفاظ على الصحّة

على الدرّاجة الهوائيّة من أجل الحفاظ على الصحّة: التحدّي الكبير، حدث سنوي في مقاطعة كبيك يحيي نسخته التاسعة هذه السنة.

ويشارك فيه ألف درّاج يقطعون مسافة ألف كيلومتر على درّاجاتهم الهوائيّة ، وهي المسافة التي تفصل بين منطقة ساغني لاك سان جان في شرق كبيك ومدينة مونتريال.

وقد أسّس الحدث الدرّاج الكبيكي بيار لافوا عام 1999 في منطقة ساغني بهدف التوعية على الأمراض اليتيمة والنادرة وجمع التبرّعات من أجل إجراء الدراسات حولها.

كما يهدف التحدّي إلى توعية تلاميذ المدارس على أهميّة ممارسة النشاط والحركة للحفاظ على الصحّة.

وفي عام 2008، اطلق لافوا أوّل ماراثون للتحدّي الكبير، وأصبح الدرّاجون يقطعون المسافة من شرق كيبيك إلى مونتريال على مراحل.

وانطلق الدرّاجون ليل الخميس من لابي في منطقة ساغني ولم تكن ظروف الطقس دوما مواتية لهم.

ووصلوا إلى استاد مونتريال الأولمبي بعد ظهر الأحد وسط الحرّ الشديد حيث تجاوزت الحرارة ثلاثين درجة مئويّة.

وكان في انتظارهم في تلاميذ المدارس الفائزة بالتحدّي.

وقد بات 4200 تلميذ ليلتهم في الاستاذ وقاموا يوم السبت بمجموعة من النشاطات الرياضيّة بانتظار وصول الدراجين.

وتمّت مكافأة التلاميذ الذين شاركوا طوال السنة في التحدّي وأخذوا الوقت للتحرّك وممارسات النشاط بهدف الحفاظ على الصحّة.

وتشارك 450 مدرسة في كبيك في التحدّي ويقوم تلاميذها بالنشاط الرياضي بصورة متواصلة طوال العام الدراسي.

ويأمل واضع البرنامج بيار لافوا في أن تنضمّ المزيد من المدارس إليه.

ويؤكّد أن كيبيك ستكون أوّل مجتمع حديث يأخذ منعطف الوقاية ويدرجها في صلب التعليم.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)