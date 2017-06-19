درّاجون مشاركون في التحدّي الكبير للدرّاجات في كيبيك/Radio-Canada/Elisa Serret

درّاجون مشاركون في التحدّي الكبير للدرّاجات في كيبيك/Radio-Canada/Elisa Serret

كيبيك: على الدرّاجة للحفاظ على الصحّة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 19 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

على الدرّاجة الهوائيّة من أجل الحفاظ على الصحّة: التحدّي الكبير، حدث سنوي في مقاطعة كبيك يحيي نسخته التاسعة هذه السنة.

ويشارك فيه ألف درّاج يقطعون مسافة ألف كيلومتر على درّاجاتهم الهوائيّة ، وهي المسافة التي تفصل بين منطقة ساغني لاك سان جان في شرق كبيك ومدينة مونتريال.

وقد أسّس الحدث الدرّاج الكبيكي بيار لافوا عام 1999 في منطقة ساغني بهدف التوعية على الأمراض اليتيمة والنادرة وجمع التبرّعات من أجل إجراء الدراسات حولها.

كما يهدف التحدّي إلى توعية تلاميذ المدارس على أهميّة ممارسة النشاط والحركة للحفاظ على الصحّة.

وفي عام 2008، اطلق لافوا أوّل ماراثون للتحدّي الكبير، وأصبح الدرّاجون يقطعون المسافة من شرق كيبيك إلى مونتريال على مراحل.

تلاميذ ينتظرون وصول الدرّاجين إلى الاستاد الأولمبي في مونتريال/Radio-Canada/Isabelle Damphousse

تلاميذ ينتظرون وصول الدرّاجين إلى الاستاد الأولمبي في مونتريال/Radio-Canada/Isabelle Damphousse

وانطلق الدرّاجون ليل الخميس من لابي في منطقة ساغني ولم تكن ظروف الطقس دوما مواتية لهم.

ووصلوا إلى استاد مونتريال الأولمبي بعد ظهر الأحد وسط الحرّ الشديد حيث تجاوزت الحرارة ثلاثين درجة مئويّة.

وكان في انتظارهم في  تلاميذ المدارس الفائزة بالتحدّي.

وقد بات 4200 تلميذ ليلتهم في الاستاذ وقاموا يوم السبت بمجموعة من النشاطات الرياضيّة بانتظار وصول الدراجين.

وتمّت مكافأة التلاميذ الذين شاركوا طوال السنة في التحدّي وأخذوا الوقت للتحرّك وممارسات النشاط بهدف الحفاظ على الصحّة.

وتشارك 450 مدرسة في كبيك في التحدّي ويقوم تلاميذها بالنشاط الرياضي بصورة متواصلة طوال العام الدراسي.

ويأمل واضع البرنامج بيار لافوا في أن تنضمّ المزيد من المدارس إليه.

ويؤكّد أن كيبيك ستكون أوّل مجتمع حديث يأخذ منعطف الوقاية ويدرجها في صلب التعليم.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة رياضة، مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
الفنّان الكندي المغربي عبدل قديري/ عبدل قديري
دولي، سياسة86 مليون دولار إضافية من كندا لدولة جنوب السودانالسكان الأصليون، سياسةحاكم كندا العام يعتذر عن اعتباره السكان الأصليين "مهاجرين"سياسة، مجتمع، هجرة ولجوءدعوة للتثقيف والترفع عن التأليب لصون المجتمع الكنديسياسة، مجتمعالمحكمة الكندية العليا تتمسك بالمهل القضائيةرياضة، مجتمعكيبيك: على الدرّاجة للحفاظ على الصحّةصحة، مجتمعالركض في إدمنتون للتوعية لظاهرة التشرد عند الشبابمجتمعاوتاوا: إجراءات أمنيّة خلال الاحتفالات بالعيد المئة والخمسين لكنداسياسة، مجتمعغبريال نادو دوبوا مستعد لأن يكون يوما رئيسا للحكومةكندا: توقّعات حول اسعار المواد الغذائيّةسياسة، مجتمع، هجرة ولجوءبلا حدود ليوم الأحد 18-06-2017

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية