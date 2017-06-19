حاكم كندا العام ديفيد جونستون (أرشيف).

حاكم كندا العام ديفيد جونستون (أرشيف).
Photo Credit: Radio-Canada / Olivier Lalande

حاكم كندا العام يعتذر عن اعتباره السكان الأصليين “مهاجرين”

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الإثنين 19 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قدّم حاكم كندا العام ديفيد جونستون اعتذاراً علنياً عن اعتباره السكان الأصليين "مهاجرين" في مقابلة إعلامية أُجريت معه مؤخراً.

فخلال تقديمه اليوم في ريدو هول، مقره الرسمي في أوتاوا، أوسمة فخرية لـ29 شخصاً من السكان الأصليين أثبتوا تحليهم بصفات قيادية "استثنائية"، قال الحاكم العام إنه "لم يعبّر بالشكل الصحيح" عمّا كان يريد قوله.

وكان جونستون قد قال في مقابلة بثها راديو "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) السبت الفائت إن الهجرة إلى كندا ضاربة الجذور عميقاً في التاريخ لدرجة أنها تشمل أيضاً السكان الأصليين.

أطفال من سكان كندا الأصليين في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) ف شرق كندا (أرشيف)
أطفال من سكان كندا الأصليين في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) ف شرق كندا (أرشيف) © Radio-Canada

وتسبب هذا الكلام بسيل من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أعرب العديد من الكنديين عن أسفهم الشديد لما اعتبروه ذهنية استعمارية ملازمة لهذا النوع من قراءة التاريخ.

وبموجب الدستور الكندي يمثل حاكم كندا العام ملكَ إنكلترا، أي الملكة إليزابيث الثانية منذ عام 1952، الذي هو رئيس الدولة الكندية، ومهامه فخرية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

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فئة السكان الأصليون، سياسة

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