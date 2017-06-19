86 مليون دولار إضافية من كندا لدولة جنوب السودان

أعلنت اليوم وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية ماري كلود بيبو عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة 86 مليون دولار لدولة جنوب السودان.

وجاء الإعلان عن هذه المساعدة الكندية الإضافية في ختام زيارة قامت بها الوزيرة بيبو لدولة جنوب السودان الفتية التي تمزقها حرب أهلية طاحنة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013 بين رئيسها سالفا كير ميارديت ونائبه وخصمه رياك مشار.

وستُوظَّف هذه المساعدة في مجال تحسين الخدمات الصحية الأساسية لسكان جنوب السودان، ومن ضمن ذلك التنظيم الأسري والخدمات الصحية الجنسية للنساء والفتيات والدعم الغذائي.

وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية ماري كلود بيبو تتفقد مستشفى في هايتي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 © PC / Paul Chiasson

وقالت وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية التي التقت برئيس جنوب السودان خلال زيارتها هذه الدولة إن الأزمة الإنسانية هناك لن تخف قبل أن يضع طرفا النزاع السلاح جانباً.

وأسفرت الحرب في جنوب السودان عن مصرع عشرات الآلاف من سكانه وتهجير أربعة ملايين منهم داخل بلدهم ونزوح مليونيْن آخريْن إلى الدول المجاورة وعن تفشي المجاعة.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)