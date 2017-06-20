كندا: توقّع ارتفاع الاصابات بمرض السرطان

اشارت مؤسّسة السرطان الكنديّة إلى أنّ عدد حالات الاصابة بمرض السرطان إلى ارتفاع في كندا.

ومن المتوقّع أن يتلقّى 270 ألف كنديّ تشخيصا بالسرطان بحلول العام 2030 ما يعني ارتفاع الاصابات بنسبة 35 بالمئة.

وتعزو المؤسّسة السبب إلى شيخوخة السكّان وتشير إلى أنّ 90 بالمئة من حالات السرطان تصيب الأشخاص ما فوق الخمسين من العمر.

وتضيف أنّ كلّ واحد من كنديّين اثنين سيتلقّى تشخيصا بالسرطان، وتصل النسبة إلى 49 بالمئة بين الرجال و45 بالمئة بين النساء ليكون هذا المرض أوّل سبب في الوفيات في البلاد.

لكنّ تطوّر الطبّ ساهم في ارتفاع فرص التغلّب على المرض بعد خمس سنوات على الاصابة به، وارتفعت النسبة من 25 بالمئة في اربعينات القرن الماضي إلى 60 بالمئة حاليّا.

وتشير المؤسّسة إلى أنّ نسبة التغلّب على المرض ارتفعت بفضل التحسّن الكبير الذي طرأ على سبل العلاج والتخفيف من أعراضه الجانبيّة، كما تحسّنت ظروف فهم تطوّر المرض وتطوّر علم الوراثة، ما بات يتيح علاجا أفضل في أفضل وقت وبأفضل النتائج.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)