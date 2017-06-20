مونتريال: افتتاح مؤتمر متروبوليس لكبريات مدن العالم

افتتح دوني كودير عمدة مونتريال مؤتمر متروبوليس الثاني عشر لكبريات مدن العالم الذي يستضيفه قصر المؤتمرات في المدينة.

ويشارك في المؤتمر 140 رئيس بلديّة من عدد من أنحاء العالم، و1300 مندوب محلّي ودولي من 85 بلدا.

كما تشارك فيه مؤسّسات ومنظّمات غير حكوميّة للبحث في تحسين نوعيّة العيش لسكّان المدن الكبرى.

ويتداول المجتمعون في عدد من الملفّات من بينها التنمية المستدامة والتغيير المناخي والهجرة والعيش المشترك.

القصر البلدي في مونتريال تحت الثلوج خلال فصل الشتاء © Luc Lavigne

"تلعب المدن دورا رئيسيّا في حلّ المشاكل في يومنا هذا. وتمارس المدن الكبرى طرازا جديدا من العلاقات الدوليّة، معترف بها من قبل الأمم المتّحدة : وهي الدبلوماسيّة المُدُنيّة، قال العمدة دوني كودير.

وأعرب عن اعتزاز مونتريال باستقبال المؤتمر في وقت تحتفل فيه بمرور 375 عاما على تأسيسها.

ويستمرّ المؤتمر حتّى الثاني والعشرين من حزيران يونيو الجاري.

وتضمّ متروبوليس، وهي اتّحاد المدن الكبرى حول العالم، 140 عضوا من حول العالم، وتتيح أمامهم فرصة اللقاء والتداول في التحدّيات التي تواجه المدن الكبرى.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ بلديّة مونتريال)