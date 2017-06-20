الحكومة الكندية عازمة على تخفيض مدة السجن الانفرادي

قدمت الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو مشروع قانون لمجلس العموم الكندي يلحظ تخفيض المدة القصوى التي يمكن أن يخضع لها أحد الموقوفين في السجن الانفرادي.

وفي حال تم التصديق على مشروع القانون المذكور فإنه سيكون القانون الذي يؤطر للمرة الأولى السجن الانفرادي حسب مدراء سجون كندية.والسجن الانفرادي أو "السجن الوقائي" يتم اللجوء إليه في حال عدم وجود حلول بديلة لضمان أمن حراس السجون والسجناء والزوار.

ويختلف عن "السجن السلوكي " الذي يطبق على سجناء وجدوا مذنبين بجرائم خطيرة خلال وجودهم في السجن.

داخل أحد السجون حيث الزنزانات متجاورة © Radio-Canada

يشار إلى أنه حسب القانون الحالي فإنه من المطلوب من خدمات السجون الكندية أن تخرج السجناء من العزلة الوقائية في أقرب وقت ممكن.

ويلحظ مشروع القانون الجديد تحديد مدة 21 يوما للسجن الانفرادي على أن تخفض لخمسة عشر يوما بعد تطبيق القانون لمدة 18 شهرا.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)