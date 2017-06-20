مدينة فانكوفر تحتفل باليوم العالمي لللاجئين

أعربت المفوضية العليا للاجئين عن ترحيبها بالاحتفالات التي تقام في مختلف أنحاء كندا وعددها ما يقرب من 15 احتفالا من بينها ثلاثة احتفالات في مدينة فانكوفر الكندية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يقع اليوم في العشرين من يونيو حزيران.

يشار إلى أن ما يقرب من 65.5 مليون شخص حول العالم نزحوا من وطنهم بسبب الحروب أو العنف أو الكوارث الطبيعية.

استقبال اللاجئين في كندا تعليمات باللغة العربية © © PC / Ryan Remiorz

وتقول المفوضية العليا للاجئين التي من مهامها دعم اللاجئين في بناء حياتهم الجديدة بهذا الخصوص " إنه ضعف عدد سكان كندا بالكامل"

وتستفيد المفوضية العليا للاجئين من هذه المناسبة لجمع التبرعات والتوعية للحاجات الطارئة والملحة لملايين اللاجئين حول العالم.

وتنظم خدمة اندماج اللاجئين في بريتيش كولومبيا وأعضاء المجلس الكندي للاجئين حفل استقبال تتخلله مقطوعات موسيقية وقصائد شعرية وزيارات لمركز استقبال اللاجئين في المقاطعة.

يشار إلى أن هذا المركز الذي يعمل بدون توقف منذ عام 1972 يقدم خدمات دعم للمهاجرين واللاجئين لمساعدتهم على الإقامة والبحث عن عمل وتعلم كل ما يتوجب عليهم معرفته لبدء حياة جديدة في كندا.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)