طفلة من أبناء السكّان الأصليّين في محميّة اتاوابيسكات في اونتاريو//Nathan Denette/CP

طفلة من أبناء السكّان الأصليّين في محميّة اتاوابيسكات في اونتاريو//Nathan Denette/CP

اليوم الوطني للسكّان الأصليّين: أخبار مشرقة وأخرى أقلّ إشراقا

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 20 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تحتفل كندا باليوم الوطني للسكّان الأصليّين.

والاحتفال مناسبة لإلقاء الضوء على أوضاعهم وتاريخهم وثقافاتهم.

وجرى احتفال أمس الثلاثاء في مقرّ حاكم كندا العام في العاصمة اوتاوا.

وقلّد الحاكم العام ديفيد جونستون 29 شخصا أوسمة التقدير تكريما لجهودهم وروحهم القياديّة الاستثنائيّة في دعم السكّان الأصليّين.

وكان في طليعة الذين استحقّوا التكريم المغنّي الكندي غورد داوني من فريق تراجيكلي هيب الموسيقي.

وداوني مصاب بسرطان المخّ في مراحله المتقدّمة.

رئيس الحكومة جوستان ترودو يعانق المغنّي توم جاكسون تحت أنظار حاكم كندا العام ديفيد جونستون/Adrian Wyld/CP

وقد أطلق عملا فنيّا بعنوان Secret path الممرّ السرّي يلقي فيه الضوء على سوء المعاملة التي لقيها أولاد السكّان الأصليّين في المدارس الداخليّة في كندا.

ويهدف داوني من خلاله إلى التوعية على هذه المرحلة من تاريخ السكّان الأصليّين والتقريب بينهم وبين الكنديّين.

وعمله كناية عن البوم وفيلم للصور المتحرّكة ورواية مصوّرة تحكي قصّة فتى من السكّان الأصليّين هرب من المدرسة الداخليّة وتوفّي وهو في طريقه إلى منزله.

واضطر الحاكم العام  ديفيد جونستون للاعتذار علنا عمّا قاله في وقت سابق في مقابلة مع سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة، من أنّ السكّان الأصليّين هم مهاجرون  منذ نحو عشرة آلاف سنة.

واعتذر مشيرا إلى أنّه لم يعبّر عن نفسه بشكل صحيح.

من اليسار صوفي غريغوار ترودو وجوستان ترودو وشارون جاكسون والحاكم العام ديفيد جونستون يستمعون إلى المغنّي توم جاكسون/Adrian Wyld/CP

واليوم الوطني مناسبة للحديث عن أخبار أقلّ اشراقا بالنسبة للسكّان الأصليّين.

وعلى سبيل المثال، فقد أفاد تقرير صادر عن لجنة تابعة لمجلس العموم الكندي أنّ مجموعات السكّان الأصليّين تعاني من أزمة الانتحار، وأنّ معدّل الانتحار لديها هو أعلى من المعدّل الكندي.

ودعا التقرير الحكومة إلى توفير الموارد اللازمة لمواجهة الأزمة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)

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فئة السكان الأصليون، مجتمع

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