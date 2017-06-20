مشاركة عربية في برنامج “إكويتاس” الدولي لحقوق الإنسان

ينظّم "المركز الدولي لتعليم حقوق الإنسان"، المعروف باسم "إكويتاس" (Equitas) والواقع مقره في مونتريال، برنامجاً دولياً للتدريب على ثقافة حقوق الإنسان، جرياً على عادته كل سنة. ويحتفل المركز هذه السنة بالذكرى الـ50 لتأسيسه.

مديرة مؤسسة "رنين" الأردنية رَوان بركات © Facebook

وبدأ البرنامج في الرابع من حزيران (يونيو) الجاري وينتهي في الثالث والعشرين منه، ويشارك فيه 92 مدرّباً وناشطاً حقوقياً من نحوٍ من 50 بلداً حول العالم.

ومن بين المشاركين في البرنامج مدربةُ حقوق الإنسان الأردنية ذات الأصول الفلسطينية رَوان بركات التي لم ينل فقدانها البصر من بصيرتها فقامت بتأسيس منظمة "رنين" غير الربحية في عمّان عام 2009 وهي من يديرها.

حاورتُ الآنسة بركات حول مشاركتها في برنامج "إكويتاس" وحول "رنين" التي يقول موقعها الإلكتروني إنها "مؤسسة عربية تُعنى بإيجاد منظومة تعليمية متكاملة تركز بشكلٍ أساسي على تنمية مهارة الاستماع لدى الأطفال في ظل هيمنة وسائل الاتصال المرئية التي قد تضعف مهارات التواصل لديهم".