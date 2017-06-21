كندا: محميّات السكّان الأصليّين على خرائط غوغل

أدرجت شركة غوغل 300 من محميّات السكّان الأصليّين في كندا على خرائطها وعلى خرائط غوغل ايرث Google Earth.

وجاء ذلك بعد 7 سنوات على إطلاق المشروع الذي يهدف لتعزيز الاستقلاليّة الذاتيّة للسكّان الأصليّين وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في وضع خرائط محميّاتهم.

"هنالك الكثير من شعوب السكّان الأصليّين في كلّ أنحاء البلاد، وكونهم أزيلوا من الخرائط الأساسيّة مهين بحقّهم قال ستيف روا رسّام الخرائط المنتمي إلى قبيلة ايب أند فلو Ebb and Flow للأمم الأوائل في مقاطعة مانيتوبا.

وتمكّنت غوغل من رسم خرائط 300 محميّة بفضل معطيات قدّمتها وزارة الموارد الطبيعيّة الكنديّة و السكّان الأصليّون.

وتزامن إدراج المحميّات على الخرائط مع اليوم الوطني للسكّان الأصليّين الذي يصادف في الحادي والعشرين من حزيران يونيو.

"نحن محظوظون أن تكون هنالك منصّة مستخدمة عالميّا ونريد أن تكون كندا، وتحديدا ما يجعلنا كنديّين منعكسة فيها قالت الكسندرا هانينغز مسؤولة الاتّصالات في غوغل كندا"

واعتبر ستيف روا الذي شارك في المشروع أنّ إدراج المحميّات على خرائط غوغل يشكّل خطوة مهمّة نحو المصالحة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)