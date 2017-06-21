البرتا: المزارعون مرتاحون لارتفاع أسعار لحوم البقر

أعرب المزارعون في مقاطعة البرتا عن ارتياحهم لارتفاع أسعار لحوم البقر بعد التراجع الذي شهدته منذ نحو عشر سنوات.

وكانت الأسعار قد وصلت إلى أرقام قياسيّة عام 2015 ثمّ عادت للتراجع العام الماضي 2016.

ويأمل المزارعون في التعويض عن الخسائر التي تسبّب بها مرض جنون البقر كما يقول المزارع فيليب لوسون .

وأعرب شقيقه جان مارك لوسون عن ارتياحه هو الآخر لارتفاع الأسعار.

ويعزو الخبير في تقلّبات أسعار لحم البقر برايان بيريا من مؤسّسة كانفاكس ارتفاع الأسعار إلى تراجع عدد المواشي في كندا.

ويشير إلى أنّ المزارعين الذين تمكّنوا من تجاوز أزمة جنون البقر يستفيدون من ارتفاع الأسعار حاليّا.

وأعرب بيريا عن اعتقاده بأنّ عدد المواشي سيستمرّ في الارتفاع في كندا والولايات المتّحدة ممّا سيساهم في تراجع سعر لحوم البقر على المدى المتوسّط.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)