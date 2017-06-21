نيوبرنزويك: التشدد في استهلاك الماريهوانا لأغراض ترفيهية

رفعت مجموعة عمل في مقاطعة نيوبرنزويك في تقرير مرحلي مجموعة من التوصيات لتأطير استهلاك الماريهوانا لأغراض ترفيهية عندما يصبح استهلاكها شرعيا.

يشار إلى أن مجموعة العمل المكلفة من قبل حكومة المقاطعة أوصت بشكل خاص بأن يسمح باستهلاك الماريهوانا اعتبارا من سن التاسعة عشرة.

ومن جملة التوصيات الأخرى:

إنشاء مؤسسة تابعة للحكومة لوضع قواعد استهلاك الماريهوانا وبيعها في المقاطعة.

تحديد ثلاثين غراما من الماريهوانا للشخص وهو ما يتطابق مع الكمية التي يحددها مشروع القانون الفدرالي.

اعتماد استراتيجية تهدف لتخفيف المخاطر والأخطار

وزير الصحة في نيوبرزويك فيكتور بودرو © Radio-Canada

وكانت حكومة المقاطعة برئاسة بريان غالان قد كلفت مجموعة العمل المشكلة من موظفين يمثلون مختلف الوزارات والوكالات الحكومية بإعارة انتباه خاص لحماية الأطفال في وسط قد تكون فيه الماريهوانا بمتناول الجميع.

وأعلن وزير الصحة في المقاطعة فيكتور بودرو عند تسلمه التقرير الختامي بأن حكومة المقاطعة ترغب بضمان أن تكون الماريهوانا خارج متناول الأطفال والحيلولة دون وضع المجرمين يدهم على المداخيل.

يشار إلى أن لجنة خاصة حول الماريهوانا تضم نوابا من الحزبين الليبرالي والمحافظ ستجري استشارات عامة خلال فصل الصيف معتمدة على تقرير الخبراء لإجراء المناقشات.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)