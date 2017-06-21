مدير جديد لمجلس التنمية الاقتصادية في ألبرتا

عين مجلس التنمية الاقتصادية في مقاطعة ألبرتا CDEAإتيان آلاري رئيسا جديدا له ما يضع حدا لفترة إعادة هيكلة صعبة.

وكانت هذه الفترة قد اتسمت بترك تسعة من موظفي المجلس عملهم أي أكثر من نصف عدد العاملين فيه.

استشارات عامة يجريها مجلس التنمية الاقتصادية في ألبرتا © Conseil de développement économique de l’Alberta

يشار إلى أن إتيان آلاري يشغل حاليا منصب المسؤول عن العلاقات العامة في "سان جان" القسم الفرنكوفوني في جامعة ألبرتا بعد أن كان مسؤولا عن صحيفة محلية ناطقة بالفرنسية طيلة عدة سنوات.

وأكّد رئيس المجلس جان فيليب كوتور أن إتيان آلاري هو على الأرجح الشخص الذي يعرف أكثر من غيره المجتمع كما أن الصحيفة المحلية قريبة جدا من إدارة شركة.

وأكّد رئيس المجلس أن على المجلس أن يتصرف دون تاخير وأنه لا مجال لإضاعة سنة إضافية وبالتالي تعيين موظفين جدد بدل المستقيلين.

كما قررت إدارة المجلس اعتماد خريطة طريق لتنفيذ إعادة الهيكلة بكاملها.

يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية في مقاطعة ألبرتا يتلقى أكثر من مليون دولار مساعدة من الحكومة الفدرالية.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)