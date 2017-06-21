مدير جديد لمجلس التنمية الاقتصادية في ألبرتا

عين مجلس التنمية الاقتصادية في مقاطعة ألبرتا CDEAإتيان آلاري رئيسا جديدا له ما يضع حدا لفترة إعادة هيكلة صعبة.
وكانت هذه الفترة قد اتسمت بترك تسعة من موظفي المجلس عملهم أي أكثر من نصف عدد العاملين فيه.
يشار إلى أن إتيان آلاري يشغل حاليا منصب المسؤول عن العلاقات العامة في "سان جان" القسم الفرنكوفوني في جامعة ألبرتا بعد أن كان مسؤولا عن صحيفة محلية ناطقة بالفرنسية طيلة عدة سنوات.
وأكّد رئيس المجلس جان فيليب كوتور أن إتيان آلاري هو على الأرجح الشخص الذي يعرف أكثر من غيره المجتمع كما أن الصحيفة المحلية قريبة جدا من إدارة شركة.
وأكّد رئيس المجلس أن على المجلس أن يتصرف دون تاخير وأنه لا مجال لإضاعة سنة إضافية وبالتالي تعيين موظفين جدد بدل المستقيلين.
كما قررت إدارة المجلس اعتماد خريطة طريق لتنفيذ إعادة الهيكلة بكاملها.
يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية في مقاطعة ألبرتا يتلقى أكثر من مليون دولار مساعدة من الحكومة الفدرالية.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)
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