من اليسار: قنصل لبنان العام فادي زيادة، تانيا زيادة، محافظ بيروت زياد شبيب وصاحب الأعمال اللبناني جميل شعيب/ راديو كندا الدولي

مؤتمر المدن الكبرى في مونتريال: خبرة العيش المشترك من بيروت “مدينة الاشعاع الثقافي”

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 21 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تستمرّ في مونتريال اعمال مؤتمر ميتروبوليس لكبرى مدن العالم الذي يستضيفه قصر المؤتمرات.

ويشارك في المؤتمر وهو في نسخته الثانية عشرة  هذه السنة، نحو من 140 رئيس بلديّة من العديد من أنحاء العالم فضلا عن منظّمات وهيئات تنشط لتحسين نوعيّة العيش في المدن.

ويتداول المجتمعون في عدد من القضايا من بينها البيئة والتنمية المستدامة والعيش المشترك والتغيير المناخي.

وتحدّث عمدة مونتريال دوني كودير الذي يرأس منظّمة متروبوليس عمّا اسماه دبلوماسيّة مُدُنيّة، مشيرا إلى دور اكبر للمدن في إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تواجهها.

قنصل لبنان العام فادي زيادة ومحافظ بيروت زياد شبيب (في الوسط) إلى جانب عدد من وجوه الجالية اللبنانيّة في مونتريال/ راديو كندا الدولي

ويشارك في المؤتمر وفد من بيروت برئاسة محافظ المدينة  القاضي زياد شبيب.

وقد أقام قنصل لبنان العام في مونتريال الأستاذ فادي زيادة لقاء لسعادة المحافظ مع عدد من أبناء الجالية في مقرّ القنصليّة.

أجريت مقابلة مع الأستاذ زياد شبيب سألته فيها عن أهميّة مشاركة بيروت في مؤتمر ميتروبوليس وعن العلاقات بين بيروت ومدينة مونتريال التي تضمّ جالية لبنانيّة كبيرة العدد.

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