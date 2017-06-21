مؤتمر المدن الكبرى في مونتريال: خبرة العيش المشترك من بيروت “مدينة الاشعاع الثقافي”

تستمرّ في مونتريال اعمال مؤتمر ميتروبوليس لكبرى مدن العالم الذي يستضيفه قصر المؤتمرات.

ويشارك في المؤتمر وهو في نسخته الثانية عشرة هذه السنة، نحو من 140 رئيس بلديّة من العديد من أنحاء العالم فضلا عن منظّمات وهيئات تنشط لتحسين نوعيّة العيش في المدن.

ويتداول المجتمعون في عدد من القضايا من بينها البيئة والتنمية المستدامة والعيش المشترك والتغيير المناخي.

وتحدّث عمدة مونتريال دوني كودير الذي يرأس منظّمة متروبوليس عمّا اسماه دبلوماسيّة مُدُنيّة، مشيرا إلى دور اكبر للمدن في إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تواجهها.

ويشارك في المؤتمر وفد من بيروت برئاسة محافظ المدينة القاضي زياد شبيب.

وقد أقام قنصل لبنان العام في مونتريال الأستاذ فادي زيادة لقاء لسعادة المحافظ مع عدد من أبناء الجالية في مقرّ القنصليّة.

أجريت مقابلة مع الأستاذ زياد شبيب سألته فيها عن أهميّة مشاركة بيروت في مؤتمر ميتروبوليس وعن العلاقات بين بيروت ومدينة مونتريال التي تضمّ جالية لبنانيّة كبيرة العدد.