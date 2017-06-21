مركز للتطوع في الجيش الكندي

مركز للتطوع في الجيش الكندي
Photo Credit: موقع راديو كندا

حملة للتطوع في الجيش الكندي: مغريات جديدة كالدراسة والسفر والعمل الإنساني

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الأربعاء 21 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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حملة جديدة يطلقها الجيش الكندي لتوسيع صفوفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات السينما

هذه الحملة الجديدة تختلف عن سابقاتها إذ تركز على مواصلة الدراسة التي يدفع تكاليفها الجيش والسفر خارج كندا بالإضافة للعمل الإنساني

وعبر هذه الأهداف التي تركز عليها الحملة الجديدة للجيش الكندي يبغي الجيش الكندي مخاطبة أجيال الشباب  الجديدة وتوجيه اهتمامهم نحو مهنة عسكرية.

ويأتي هذا الجهد الذي يبذله الجيش الكندي في حملة التطويع في إطار وضع يواجه فيه الجيش الكندي صعوبة في تحقيق هدفه الحالي أي أن يصل مجموع عديده إلى 68000 ألف عنصر في القوات النظامية بين أعوام 2018-2020

إن آخر حملة تطويع في الجيش الكندي تعود لعام 2006 التي امتدت على مدى خمس سنوات

العلم الكندي على لباس جندي كندي
العلم الكندي على لباس جندي كندي © Radio-Canada

والتي أطلقت في الوقت الذي انطلقت فيه مهمة الجيش الكندي في جنوب أفغانستان  والتي كانت تدعو صراحة "للقتال في صفوف الجيش الكندي"

إن اللهجة التي تعتمدها الحملة الجديدة تختلف عن اللهجة السابقة

ويقول الضابط المتقاعد ريمي لاندري بهذا الخصوص:

نبتعد عن اللهجة السابقة التي كانت تستخدم خلال سنوات الحرب  في أفغانستان حيث كان الجيش بحاجة لجنود للقتال هناك.

جنود كنديون في أفغانستان
جنود كنديون في أفغانستان © PC/David Goldman

ويشدد الضابط الكندي ريمي لاندري على أهمية  التوعية للمهن التقنية التي يحتاج إليها الجيش الكندي وهذا ما تسعى إليه الحملة الجديدة بالتعريف لمهن أخرى  غير المهمة القتالية.

من جهته تومي لاكومب جانغرا وهو تقني كهرباء في الخامسة والعشرين من العمر أكّد خلال تواجده في مركز تطوع للجيش الكندي بأن الآفاق المهنية الجديدة كفيلة بإغراء المتطوعين الجدد

وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان مع جنود كنديين
وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان مع جنود كنديين © Radio-Canada / Michel Corriveau

وكان وزير الدفاع  الكندي هارجيت سجّان عند الكشف عن السياسة الجديدة للجيش الكندي مطلع شهر يونيو حزيران الجاري أكّد أن الغاية هي الوصول إلى ما يقرب من 71000 جندي لكن دون تحديد موعد لبلوغ هذا الهدف.

هذا ويعتزم الجيش الكندي تخفيف إجراءات التطوع  والتقليل من التعقيدات.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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فئة دولي، سياسة

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