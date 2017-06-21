مركز للتطوع في الجيش الكندي

مركز للتطوع في الجيش الكندي
Photo Credit: موقع راديو كندا

حملة للتطوع في الجيش الكندي: مغريات جديدة كالدراسة والسفر والعمل الإنساني

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الأربعاء 21 يونيو, 2017 , 31 تعليق ↓

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حملة جديدة يطلقها الجيش الكندي لتوسيع صفوفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات السينما

هذه الحملة الجديدة تختلف عن سابقاتها إذ تركز على مواصلة الدراسة التي يدفع تكاليفها الجيش والسفر خارج كندا بالإضافة للعمل الإنساني

وعبر هذه الأهداف التي تركز عليها الحملة الجديدة للجيش الكندي يبغي الجيش الكندي مخاطبة أجيال الشباب  الجديدة وتوجيه اهتمامهم نحو مهنة عسكرية.

ويأتي هذا الجهد الذي يبذله الجيش الكندي في حملة التطويع في إطار وضع يواجه فيه الجيش الكندي صعوبة في تحقيق هدفه الحالي أي أن يصل مجموع عديده إلى 68000 ألف عنصر في القوات النظامية بين أعوام 2018-2020

إن آخر حملة تطويع في الجيش الكندي تعود لعام 2006 التي امتدت على مدى خمس سنوات

العلم الكندي على لباس جندي كندي
العلم الكندي على لباس جندي كندي © Radio-Canada

والتي أطلقت في الوقت الذي انطلقت فيه مهمة الجيش الكندي في جنوب أفغانستان  والتي كانت تدعو صراحة "للقتال في صفوف الجيش الكندي"

إن اللهجة التي تعتمدها الحملة الجديدة تختلف عن اللهجة السابقة

ويقول الضابط المتقاعد ريمي لاندري بهذا الخصوص:

نبتعد عن اللهجة السابقة التي كانت تستخدم خلال سنوات الحرب  في أفغانستان حيث كان الجيش بحاجة لجنود للقتال هناك.

جنود كنديون في أفغانستان
جنود كنديون في أفغانستان © PC/David Goldman

ويشدد الضابط الكندي ريمي لاندري على أهمية  التوعية للمهن التقنية التي يحتاج إليها الجيش الكندي وهذا ما تسعى إليه الحملة الجديدة بالتعريف لمهن أخرى  غير المهمة القتالية.

من جهته تومي لاكومب جانغرا وهو تقني كهرباء في الخامسة والعشرين من العمر أكّد خلال تواجده في مركز تطوع للجيش الكندي بأن الآفاق المهنية الجديدة كفيلة بإغراء المتطوعين الجدد

وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان مع جنود كنديين
وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان مع جنود كنديين © Radio-Canada / Michel Corriveau

وكان وزير الدفاع  الكندي هارجيت سجّان عند الكشف عن السياسة الجديدة للجيش الكندي مطلع شهر يونيو حزيران الجاري أكّد أن الغاية هي الوصول إلى ما يقرب من 71000 جندي لكن دون تحديد موعد لبلوغ هذا الهدف.

هذا ويعتزم الجيش الكندي تخفيف إجراءات التطوع  والتقليل من التعقيدات.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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فئة دولي، سياسة

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31 comments on “حملة للتطوع في الجيش الكندي: مغريات جديدة كالدراسة والسفر والعمل الإنساني
  1. يقول Mohammed:
    18 ديسمبر 2017 الساعة 23 h 02 min

    انا مقيم في تورونتو اريد الالتحاق بلجيش الكندي

    رد
    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      19 ديسمبر 2017 الساعة 8 h 45 min

      بما أنّك تقيم في تورونتو،، ننصحك بالتواصل مع القوّات الكنديّة لمعرفة شروط الالتحاق بها ونتمنّى لك التوفيق

      رد
  2. يقول mohamed adel:
    25 نوفمبر 2017 الساعة 4 h 04 min

    عمري 27 سنه مصري اريد الالتحاق بالجيش الكندي

    رد
  3. يقول Mohammed:
    19 نوفمبر 2017 الساعة 16 h 38 min

    انا اريد الالتحاق بي الجيش الكندي

    رد
  4. يقول يونس:
    7 نوفمبر 2017 الساعة 9 h 42 min

    سلام عليكم انا شاب من المغرب عمري 30 سنة واريد ان التحق بالجيش الكندي

    رد
  5. يقول حسام سي ناصر:
    2 نوفمبر 2017 الساعة 16 h 53 min

    أود الإلتحاق بي صفوف الجيش الكندي أنا جندي سابق في القوات المسلحة الجزائرية و أريد الإلتحاق ولكن لا أتكلم اللغة الإنجليزية ولا أملك المال الكافي حتى للوصول إلى كندا الرجاء ان تنظروا في طلبي

    رد
  6. يقول ahmedhadi:
    2 نوفمبر 2017 الساعة 10 h 41 min

    نا من الجزائر واريد الانضام للجيش الكندى

    رد
  7. يقول Ahmed Alobaidi:
    31 أكتوبر 2017 الساعة 19 h 00 min

    من شروط التقديم أن يكون المتقدم كندي الجنسية

    رد
  8. يقول Melek taboui:
    29 أكتوبر 2017 الساعة 1 h 55 min

    I am from Tunisia. I want to join the Canadian Army. I am 20 years old and have a sports body

    رد
  9. يقول يونس:
    24 أكتوبر 2017 الساعة 0 h 58 min

    السلام عليكم انا انسان فقير واريد ان التحق بالجيش الكندي .انا عمري 30 سنة .وبصحة جيدة وعقل سليم .وجسم رياضي .اريد المساعدة جزاكم الله خيرا

    رد
  10. يقول abdelkader:
    19 أكتوبر 2017 الساعة 15 h 42 min

    How can i contact the
    office army of canada

    رد
  11. يقول Bengin muosa isso:
    6 أكتوبر 2017 الساعة 10 h 50 min

    مرحبااناحابب اتطوع في جيش الكندي انا مقيم في تركيا عائلتي زوجتي وطفلان صغار السن وابي كيف لي ان الجئ الى كندا ارجو المساعده

    رد
  12. يقول حسام سي ناصر:
    5 أكتوبر 2017 الساعة 17 h 38 min

    كيف يمكنني اللالتحاق بي الجيش الكندي و انا في الجزائر من دون عمل ولا أملك المال الكافي مع انه ليس تأمين ولا أجيد اللغة الإنجليزية مع أني كنت جندي سابق في القوات المسلحة الجزائرية ممكن حل بأسرع وقت ممكن و شكرا

    رد
  13. يقول Bakr:
    4 أكتوبر 2017 الساعة 10 h 53 min

    اريد التطوع في الجيش الكندي وانا ادرس العلاج الفيزيائي وانا في سوريا هل استطيع الالتحاق واذا كنت استطيع الالتحاق هل يمكن تأدية خدمتي في المشافي

    رد
  14. يقول Mohamed:
    9 سبتمبر 2017 الساعة 11 h 06 min

    انا مقيم في الديار الفرنسية وتريد الانضمام إلى الجيش الكندي

    رد
  15. يقول سيف علي سلوم:
    17 أغسطس 2017 الساعة 9 h 02 min

    اريد التطوع في الجيش الكندي كيف يمكنني التطوع

    رد
  16. يقول ahmed:
    10 أغسطس 2017 الساعة 20 h 08 min

    اريد الانظمام للجيش الكندى واريد المساعدة

    رد
  17. يقول Mohcine:
    8 أغسطس 2017 الساعة 9 h 05 min

    How can i contact the office army of canada please

    رد
  18. يقول سيد محمد:
    30 يوليو 2017 الساعة 14 h 53 min

    كندا تستحق أن نموت من أجلها لئنها، تحترم مواطنيها ليس مثل دول الإسلام التي اوجعتني، ضرب وحرمان

    رد
  19. يقول Huseeyin:
    29 يونيو 2017 الساعة 21 h 52 min

    كيف يمكنني التطوع وانا في كندا ولغتي الانكليزية ليست جيدة هل تتكفل الدولة بدورات اللغة مع انني اعرف الفارسية والتركية

    رد
  20. يقول Huseeyin:
    23 يونيو 2017 الساعة 1 h 34 min

    It is a good thing to live in this country and be ready at any time to defend it

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