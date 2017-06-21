حملة للتطوع في الجيش الكندي: مغريات جديدة كالدراسة والسفر والعمل الإنساني

حملة جديدة يطلقها الجيش الكندي لتوسيع صفوفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات السينما
هذه الحملة الجديدة تختلف عن سابقاتها إذ تركز على مواصلة الدراسة التي يدفع تكاليفها الجيش والسفر خارج كندا بالإضافة للعمل الإنساني
وعبر هذه الأهداف التي تركز عليها الحملة الجديدة للجيش الكندي يبغي الجيش الكندي مخاطبة أجيال الشباب الجديدة وتوجيه اهتمامهم نحو مهنة عسكرية.
ويأتي هذا الجهد الذي يبذله الجيش الكندي في حملة التطويع في إطار وضع يواجه فيه الجيش الكندي صعوبة في تحقيق هدفه الحالي أي أن يصل مجموع عديده إلى 68000 ألف عنصر في القوات النظامية بين أعوام 2018-2020
إن آخر حملة تطويع في الجيش الكندي تعود لعام 2006 التي امتدت على مدى خمس سنوات
والتي أطلقت في الوقت الذي انطلقت فيه مهمة الجيش الكندي في جنوب أفغانستان والتي كانت تدعو صراحة "للقتال في صفوف الجيش الكندي"
إن اللهجة التي تعتمدها الحملة الجديدة تختلف عن اللهجة السابقة
ويقول الضابط المتقاعد ريمي لاندري بهذا الخصوص:
نبتعد عن اللهجة السابقة التي كانت تستخدم خلال سنوات الحرب في أفغانستان حيث كان الجيش بحاجة لجنود للقتال هناك.
ويشدد الضابط الكندي ريمي لاندري على أهمية التوعية للمهن التقنية التي يحتاج إليها الجيش الكندي وهذا ما تسعى إليه الحملة الجديدة بالتعريف لمهن أخرى غير المهمة القتالية.
من جهته تومي لاكومب جانغرا وهو تقني كهرباء في الخامسة والعشرين من العمر أكّد خلال تواجده في مركز تطوع للجيش الكندي بأن الآفاق المهنية الجديدة كفيلة بإغراء المتطوعين الجدد
وكان وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان عند الكشف عن السياسة الجديدة للجيش الكندي مطلع شهر يونيو حزيران الجاري أكّد أن الغاية هي الوصول إلى ما يقرب من 71000 جندي لكن دون تحديد موعد لبلوغ هذا الهدف.
هذا ويعتزم الجيش الكندي تخفيف إجراءات التطوع والتقليل من التعقيدات.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)استمعوا
انا مقيم في تورونتو اريد الالتحاق بلجيش الكندي
بما أنّك تقيم في تورونتو،، ننصحك بالتواصل مع القوّات الكنديّة لمعرفة شروط الالتحاق بها ونتمنّى لك التوفيق
عمري 27 سنه مصري اريد الالتحاق بالجيش الكندي
بصورة عامة ينبغي لمن يريد التطوع في الجيش الكندي ان يحمل الجنسية الكندية
انا اريد الالتحاق بي الجيش الكندي
بصورة عامّة، ينبغي على من يودّ الالتحاق بالجيش الكندي أن يحمل الجنسيّة الكنديّة.
سلام عليكم انا شاب من المغرب عمري 30 سنة واريد ان التحق بالجيش الكندي
بصورة عامّة ينبغي على من يريد الالتحاق بالجيش الكندي أن يكون حائزا على الجنسيّة الكنديّة
أود الإلتحاق بي صفوف الجيش الكندي أنا جندي سابق في القوات المسلحة الجزائرية و أريد الإلتحاق ولكن لا أتكلم اللغة الإنجليزية ولا أملك المال الكافي حتى للوصول إلى كندا الرجاء ان تنظروا في طلبي
نا من الجزائر واريد الانضام للجيش الكندى
أهلاً وسهلاً،
بصورة عامة على من يريد الالتحاق بالجيش الكندي أن يكون مواطناً كندياً.
من شروط التقديم أن يكون المتقدم كندي الجنسية
I am from Tunisia. I want to join the Canadian Army. I am 20 years old and have a sports body
السلام عليكم انا انسان فقير واريد ان التحق بالجيش الكندي .انا عمري 30 سنة .وبصحة جيدة وعقل سليم .وجسم رياضي .اريد المساعدة جزاكم الله خيرا
How can i contact the
office army of canada
مرحبااناحابب اتطوع في جيش الكندي انا مقيم في تركيا عائلتي زوجتي وطفلان صغار السن وابي كيف لي ان الجئ الى كندا ارجو المساعده
كيف يمكنني اللالتحاق بي الجيش الكندي و انا في الجزائر من دون عمل ولا أملك المال الكافي مع انه ليس تأمين ولا أجيد اللغة الإنجليزية مع أني كنت جندي سابق في القوات المسلحة الجزائرية ممكن حل بأسرع وقت ممكن و شكرا
اهلا بك:
نود أن نعلمك أنّ أحد شروط الالتحاق بالجيش الكندي هو أن يكون مقدّم الطلب كنديّا.
اريد التطوع في الجيش الكندي وانا ادرس العلاج الفيزيائي وانا في سوريا هل استطيع الالتحاق واذا كنت استطيع الالتحاق هل يمكن تأدية خدمتي في المشافي
انا مقيم في الديار الفرنسية وتريد الانضمام إلى الجيش الكندي
اريد التطوع في الجيش الكندي كيف يمكنني التطوع
اريد الانظمام للجيش الكندى واريد المساعدة
أهلا بك:
إليك هذا الرابط للحصول على كافّة المعلومات
http://www.forces.ca/fr/jobexplorer/emplois-70
اريد التطوع في الجيش الكندي كيف يمكنني التطوع مع العلم. أنني كنت فى صفوف الجيش العسكري بالجزائر
أرجو الرد
https://m.facebook.com/ztoujoursmoi
بصورة عامة ينبغي لمن يريد التطوع في الجيش الكندي ان يحمل الجنسية الكندية
How can i contact the office army of canada please
أهلا بك وإليك هذا الرابط الالكتروني:
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/caf-jobs.html
كندا تستحق أن نموت من أجلها لئنها، تحترم مواطنيها ليس مثل دول الإسلام التي اوجعتني، ضرب وحرمان
كيف يمكنني التطوع وانا في كندا ولغتي الانكليزية ليست جيدة هل تتكفل الدولة بدورات اللغة مع انني اعرف الفارسية والتركية
أهلاً،
ما عليك سوى الاتصال بالقوات المسلحة الكندية.
It is a good thing to live in this country and be ready at any time to defend it