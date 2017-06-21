تمويل الإرهاب والأزمة الخليجية في حديث بين ترودو وتميم بن حمد

أعرب رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن قلقه من "تمويل الإرهاب والتطرف"، ودعا دول الخليج "للإبقاء على حوار مفتوح" فيما بينها.

وجاء ذلك في حديث هاتفي اليوم "أثار (خلاله) رئيس الحكومة قلق كندا بشأن تمويل الإرهاب والتطرف، بغض النظر عن مكان حصولهما"، وفق ما أفاد تقرير صادر عن مساعدي رئيس الحكومة الكندية، كما تحدث الزعيمان عن "ضرورة مواصلة مكافحة الأسباب العميقة للإرهاب".

تظاهرة تأييد لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة في 11 حزيران (يونيو) الجاري © نسيم زيتون / رويترز

كما تناول رئيس حكومة كندا وأمير قطر "العلاقات الثنائية بين البلديْن والنزاع الدبلوماسي الحالي في منطقة الخليج".

وفي ما يتصل بالنزاع المذكور بين قطر من جهة والسعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، "شدد" رئيس الحكومة الكندية "على أهمية إبقاء الحوار مفتوحاً بين أطراف النزاع".

(أ ف ب)