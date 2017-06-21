ألبرتا: لا عودة للحياة الطبيعية إلى رد دير قبل أسابيع

قالت اليوم عمدة رد دير في مقاطعة ألبرتا، تارا فير، إن أعمال تنظيف المدينة من مخلفات العاصفة الهوجاء التي اجتاحتها أمس قد تستغرق عدة أسابيع.

وتسببت رياح وصلت سرعتها إلى 112 كيلومتراً في الساعة بوقوع الكثير من الأعمدة كهربائية أرضاً، فانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 35% من مساكن المدينة في ذروة العاصفة.

واقتلعت العاصفة الكثير من الأشجار، من ضمنها أكثر من 30 شجرة كبيرة في مكان للتخييم تديره بلدية المدينة ويقع على ضفاف نهر رد دير. وأُصيب جراء ذلك أحد المخيمين بجروح طفيفة، فأُدخل المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم وغادره بسرعة.

كما ألحقت العاصفة أضراراً مادية بالغة ببعض المنازل والأبنية كما تسببت بقطع عدد من الطرقات.

ودفع كل ذلك بلدية المدينة لإعلان حالة الطوارئ.

إحدى الأشجار التي أوقعتها العاصفة في رد دير أمس © Radio-Canada / Emilio Avalos

"الأولوية في الوقت الراهن هي تأمين صحة سكان رد دير وسلامتهم، لذا سنباشر بتحديد الأضرار في الممتلكات ما إن نعيد النظام إلى المدينة"، قالت العمدة تارا فير.

وتقع رد دير في وسط ألبرتا في غرب كندا، في منتصف الطريق بين عاصمة المقاطعة إدمونتون، شمالاً، وكبرى مدنها كالغاري، جنوباً، ويقطنها 100 ألف نسمة.

(سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)