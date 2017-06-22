مونتريال: السيّارات الكهربائيّة لتوزيع البضائع؟

يبحث معهد كهربة النقل والنقل الذكيّ في مونتريال في إمكانيّة استبدال الشاحنات الكبيرة المستخدمة لنقل البضائع بآليّات كهربائيّة صغيرة ذات قيادة ذاتيّة تتجوّل خلال الليل وتنقل البضائع في المدينة.

ورصدت مدينة مونتريال 3،6 مليون دولار على مدى سنتين في المعهد المذكور.

وتعتزم إقامة مركز توزيع على أن تتنقّل السيّارات الكهربائيّة لتوزيع البضائع أثناء الليل، ما يساهم في تخفيف زحمة السير وخفض الانبعاثات الملوّثة في آن معا.

ويقول الرئيس التنفيذي لمعهد كهربة النقل حان فرانسوا ترامبلي إنّ الشاحنات الكبيرة تأتي إلى مركز التوزيع وتنقل البضاعة إلى السيّارات الكهربائيّة التي تقوم بتوزيعها خلال اللليل.

ولم يتمّ اختيار المكان الذي سيقام فيه مركز التوزيع، علما أنّ لدى البلديّة عددا من الأماكن التي ستكون متاحة للاستعمال في وقت قريب.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)