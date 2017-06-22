فانكوفر على موعد مع مهرجان الألعاب الناريّة

تستعدّ مدينة فانكوفر لمهرجان الألعاب الناريّة Celebration of light في نسخته السابعة والعشرين.

ويتضمّن المهرجان أنشطة جديدة هذه السنة حسب المنظّمين من بينها تغيير موقع المهرجان وإقامة حفلات موسيقيّة .

ويشارك في المهرجان سنويّا ما يزيد على نصف مليون شخص ، ويسعى المنظّمون لتنويع النشاطات ووسائل التسلية خلال النهار بانتظار انطلاق الألعاب الناريّة في العاشرة ليلا.

وبإمكان الزوّار شراء المأكولات من شاحنات بيك آب صغيرة تتحوّل إلى مطاعم Camions-restaurants تنتشر في موقع المهرجان.

ويمكن لمن يرغب أن يشتري الكحول لأنّ المهرجان حصل على رخصة لبيعها واستهلاكها في الموقع المحدّد.

العاب ناريّة من مهرجان فانكوفر 2016 © Gabriel Lam/NYE Vancouver

وتتسابق ثلاث دول في مهرجان هذه السنة هي اليابان وكندا وبريطانيا.

وتقدّم كلّ دولة ألعابا ناريّة على مدى 25 دقيقة، يترافق إطلاقها مع موسيقى اختيرت خصّيصا للمناسبة.

واختارت الفرق المتنافسة هذه السنة موسيقى لمؤلّفين كنديّين لأنّ المهرجان يترافق مع الاحتفالات بذكرى مرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة.

واختارت اليابان أغنية هالالويا Hallelujah للفنّان الكندي الراحل ليونارد كوهين.

واختارت كندا أغنية صيف 69 Summer of 69 للمغنّي برايان آدامز في حين اختارت بريطانيا أغنية متقدّمة بقرن Ahead by a century لفريق تراجيكلي هيب الكندي.

وتجري المباريات في 29 تمّوز يوليو وفي 2 و5 آب أغسطس.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)