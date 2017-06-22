صدحت أجواء مدينة لافال شمال مونتريال خلال عطلة الاسبوع المنصرم بالموسيقى الشرقية والفولكلور اللبناني من رقص ودبكة ومأكل ومشرب كما تذّوق أهل المدينة وزوارها الذين أتوا من كل حدب وصوب الحلويات الشرقية وكلّاج رمضان بشكل خاص إذ تزامن المهرجان اللبناني هذه السنة مع شهر رمضان.

وقد نظم المهرجان الكندي اللبناني في نسخته الخامسة عشر وللسنة الثالثة على التوالي في مدينة لافال على قطعة أرض كبيرة جدا تتسع لحشود بالآلاف من الناس قدّمتها بلدية لافال لابناء الجالية اللبنانية ليجروا مهرجانهم السنوي عليها علما أن عدد زوّار المهرجان يناهز في كل سنة ال 38 ألف زائر، ويقول عمدة مدينة لافال مارك ديميرس Marc Demers في هذا الإطار:

فرقة الفرسان للدبكة الفولكلورية اللبنانية © موقع المهرجان اللبناني الالكتروني

إن تقديم الدعم المادي واللوجستي للمهرجان اللبناني هو أقل ما يمكن تقديمه لجالية أثرت مدينتنا بما تحمله معها من غنى ثقافي وحضاري، أضف إلى ذلك أن أبناء هذه الجالية نجحوا هنا في كل المجالات ومنهم رجال الأعمال والأطباء وأساتذة الجامعات وغيرها من المناصب الرفيعة التي تبوأها الكنديون اللبنانيون، وأكد عمدة لافال بأن خمسة أشخاص متحدرين من أصول لبنانية سيترشحون قريبا لمناصب رفيعة في مجلس بلدية لافال ولهم كامل الحظوظ في الفوز.

طفل يزّنر نفسه بالعلم اللبناني ! © موقع المهرجان الليناني

تنوّعت أنشطة المهرجان على مدى أربعة أيام بما يرضي كافة الأذواق والأعمار وتحولّت ساحة المهرجان إلى شرفة واسعة أطل منها كافة مرتاديها على حضارة وثقافة بلاد الأرز وكأنهم انتقلوا بالزمان والمكان إلى ماض جميل عاشه البعض منهم في بلدانهم الأصلية والبعض الآخر من جيل الشباب والهجرة الثالثة أو الرابعة وجد في ساحة المهرجان صورا عكست ما سرده له أباؤه أو أجداده من حكايات عن لبنان زمان.

متطّوعون في المهرجان اللبناني © موقع المهرجان اللبناني الالكتروني

وقد تزامن المهرجان اللبناني هذه السنة مع احتفالات الذكرى 150 على تأسيس كندا والذكرى 375 على تأسيس مدينة مونتريال لذا شارك عدد من الفنانين الكنديين أبناء الجالية اللبنانية والعربية في مهرجانهم وغنّت لأول مرة في تاريخ المهرجان مجموعة من الفنانين المشاركين بمسرحية أحدب نوتردام الغنائية الكندية كما غنى أيضا النجم الكندي اللبناني كارل وولف وقدّمت أيضا لوحات راقصة من فولكلور الدبكة اللبنانية وغيرها من الوصلات الفنية وكان نجم المهرجان هذه السنة الفنان اللبناني عبده ياغي الذي أتى خصيصا من لبنان للمشاركة في فاعلياته!

تستمعون تاليا إلى حوار أجريته مع المنسق العام وأحد مؤسسي المهرجان السيد ألبير سليمان ومع المنتجة والمخرجة الفنية المشاركة في برامج المهرجان الفنية السيدة رانيا الحلو علما أن رئيس المهرجان هو راعي الأبرشية المارونية في كندا سيادة المطران بول مروان تابت.