argent canadien

أي وظيفة في كندا تؤمن لك وفرة المال؟
Photo Credit: هيئة الإذاعة الكندية

المقاطعات الكندية الأطلسية تأتي في قائمة أدنى الأجور في البلاد

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الخميس 22 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

دخلت عدة مناطق في المقاطعات الأطلسية الكندية في القائمة التعيسة لأدنى الأجور في البلاد!

وكشفت دراسة أجرتها مؤخرا مؤسسة الاحصاء الكندية  الفدرالية بأن الموظفين في المقاطعات البحرية الكندية هم الأقل أجرا في كندا وتأتي أجورهم تحت المعدّل الوطني للأجور بكثير علما أن هذا المعدّل يبلغ 27،70$ في الساعة لموظف يعمل بدوام كامل.

وتأتي ثلاث مناطق في مقاطعة نيوبرنزويك في الشرق الكندي في قائمة المناطق الاقتصادية العشر التي يتلقى موظفوها أدنى الرواتب بالمقارنة مع سائر أنحاء كندا.

منجم أورانيوم في كندا
منجم أورانيوم في كندا © Cameco

وتشير الدراسة إلى تصدّر ألبرتا لقائمة أفضل الأجور في البلاد وتأتي ست مناطق اقتصادية في المقاطعة النفطية من أصل سبع مناطق في ترتيب المناطق العشر الأوائل حيث يشهد معدّل الأجور فيها أعلى مستوى له بين سائر المقاطعات الكندية،,وبلغ متوسط الاجور بالساعة في هذه المناطق العشر الأولى نحو 65 دولارا وشملت هذه الأجور المرتفعة الموظفين في قطاعات المناجم والبترول والغاز في حين شهدت قطاعات البيع والخدمات أدنى معدّل للأجور ويبلغ متوسط الأجور في هذه القطاعات نحو 19 دولارا للساعة الواحدة!

(المصدر: وكالة الصحافة الكندية)

شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ،
فئة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
التدخين في طليعة الأسباب المؤدّية للسرطان/Tom Steepe/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة
تفّاح معروض للبيع/: Radio-Canada/Pierre Verrière
إقتصادكندا: "سيرز" تستعد لإغلاق 59 متجراً وتسريح 2900 موظفدولي، سياسةالأزمة السعودية القطرية ووقعها على دول إفريقيةمجتمعحملّة للشرطة الكندية للتنديد بالقيادة تحت تأثير الكحولالمقاطعات الكندية الأطلسية تأتي في قائمة أدنى الأجور في البلادثقافة وفنون، مجتمعالمهرجان الكندي اللبناني في نسخته الخامسة عشرصحةالتوقّعات حول مرض السرطان في كندا: نصف الكوب الملآنمجتمعالتحقيقات مستمرة حول حادث الطعن في مطار فلينت الذي ارتكبه كنديمجتمعفانكوفر على موعد مع مهرجان الألعاب الناريّةمجتمعمونتريال: السيّارات الكهربائيّة لتوزيع البضائع؟مجتمعألبرتا: لا عودة للحياة الطبيعية إلى رد دير قبل أسابيع

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية