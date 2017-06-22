المقاطعات الكندية الأطلسية تأتي في قائمة أدنى الأجور في البلاد

دخلت عدة مناطق في المقاطعات الأطلسية الكندية في القائمة التعيسة لأدنى الأجور في البلاد!

وكشفت دراسة أجرتها مؤخرا مؤسسة الاحصاء الكندية الفدرالية بأن الموظفين في المقاطعات البحرية الكندية هم الأقل أجرا في كندا وتأتي أجورهم تحت المعدّل الوطني للأجور بكثير علما أن هذا المعدّل يبلغ 27،70$ في الساعة لموظف يعمل بدوام كامل.

وتأتي ثلاث مناطق في مقاطعة نيوبرنزويك في الشرق الكندي في قائمة المناطق الاقتصادية العشر التي يتلقى موظفوها أدنى الرواتب بالمقارنة مع سائر أنحاء كندا.

منجم أورانيوم في كندا © Cameco

وتشير الدراسة إلى تصدّر ألبرتا لقائمة أفضل الأجور في البلاد وتأتي ست مناطق اقتصادية في المقاطعة النفطية من أصل سبع مناطق في ترتيب المناطق العشر الأوائل حيث يشهد معدّل الأجور فيها أعلى مستوى له بين سائر المقاطعات الكندية،,وبلغ متوسط الاجور بالساعة في هذه المناطق العشر الأولى نحو 65 دولارا وشملت هذه الأجور المرتفعة الموظفين في قطاعات المناجم والبترول والغاز في حين شهدت قطاعات البيع والخدمات أدنى معدّل للأجور ويبلغ متوسط الأجور في هذه القطاعات نحو 19 دولارا للساعة الواحدة!

(المصدر: وكالة الصحافة الكندية)