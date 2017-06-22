كندا: “سيرز” تستعد لإغلاق 59 متجراً وتسريح 2900 موظف

يستعد الفرع الكندي لعملاق البيع بالتجزئة "سيرز" (Sears Canada) لإغلاق 59 من متاجره في مختلف أنحاء كندا وتسريح 2900 من موظفيه وفق خطة إعادة الهيكلة التي سيشرف عليها القضاء الكندي.

وجاء هذا الإعلان بعد حصول "سيرز كندا" على حماية مؤقتة من القضاء بموجب قانون التسويات مع دائني الشركات.

وأتاحت محكمة أونتاريو العليا للشركة الحصول على تمويل يصل إلى 450 مليون دولار لتأمين استمرار أنشطتها خلال فترة إعادة الهيكلة.

وتأمل الشركة بأن تتحرر من حماية القضاء في فترة أقصاها نهاية العام الحالي.

متجر "سيرز" في مدينة ويندزور في مقاطعة أونتاريو هو أيضاً من ضمن المتاجر الـ59 التي سيغلقها عملاق البيع بالتجزئة © Radio-Canada / Nicolas Pham

وتراكمت خسائر الفرع الكندي لـ"سيرز" في السنوات الماضية، وفقد سهمه أكثر من 80% من قيمته خلال السنة الأخيرة، وذلك بالرغم من محاولاته لتجديد نفسه.

ويعمل لدى "سيرز كندا" 17 ألف موظف في 167 متجراً في مختلف أنحاء البلاد، ويقع المقر الرئيسي للشركة في تورونتو.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا)