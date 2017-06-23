كندا: ورقة نقديّة في ذكرى تأسيس الاتّحاديّة

قال وزير المال الكنديّ بيل مورنو إنّ ورقة النقد الكنديّة من فئة العشرة دولارات التي ستدخل في التداول العام المقبل 2018 ستحمل صورة الناشطة الكنديّة فيولا ديسموند.

وقد اشتهرت فيولا دسموند بفضل جهودها لمقاومة العنصريّة في مقاطعة نوفا سكوشا في تلاثينات القرن الماضي.

وكان مصرف كندا المركزي قد كشف في حفل أجراه في مقاطعة جزيرة الأمير ادوارد عن ورقة نقديّة أخرى من فئة العشرة دولارات أصدرها في ذكرى مرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة.

"في مطلع تمّوز يوليو تحتفل كندا بذكرى مرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة. و من دواعي السرور أن نكون هنا في شارلوتاون حيث بدأ كلّ ذلك قالت مونيك لوبلان المديرة الاقليميّة في مصرف كندا المركزي".

وتظهر على الورقة النقديّة صور كلّ من السير جون أي ماكدونالد أوّل رئيس حكومة كنديّة والسير جورج اتيين كارتييه أحد آباء الفدراليّة وأغنيس ماكفيل أوّل سيّدة نائبة وجيمس غلادستون أوّل عضو في مجلس الشيوخ الكندي من بين الأشخاص المسجّلين كهنود في المعاهدات من بين سكّان كندا الأصليّين.

وتُعتبر جزيرة الأمير ادوارد مهد الاتّحاديّة الكنديّة لأنّ آباء الفدراليّة الكنديّة قد عقدوا اجتماعا في شارلوتاون عاصمة المقاطعة في أيلول سبتمبر من العام 1864 للبحث في إنشاء الاتّحاديّة.

ويندرج الحفل الذي جرى في شارلوتاون في إطار مجموعة من الحفلات ستجري في مختلف أنحاء البلاد للترويج لورقة النقد الجديدة التي دخلت في التداول قبل نحو أسبوعين.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)

روابط ذات صلة:

صورة سيّدة على ورقة نقد كنديّة