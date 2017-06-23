الورقة النقديّة الجديدة من فئة العشرة دولارات كنديّة/Bank of Canada

الورقة النقديّة الجديدة من فئة العشرة دولارات كنديّة/Bank of Canada

كندا: ورقة نقديّة في ذكرى تأسيس الاتّحاديّة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 23 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قال وزير المال الكنديّ بيل مورنو إنّ ورقة النقد الكنديّة من فئة العشرة دولارات التي ستدخل في التداول العام المقبل 2018 ستحمل صورة الناشطة الكنديّة  فيولا ديسموند.

وقد اشتهرت فيولا دسموند بفضل جهودها لمقاومة العنصريّة في مقاطعة نوفا سكوشا في تلاثينات القرن الماضي.

وكان مصرف كندا المركزي قد كشف في حفل أجراه في مقاطعة جزيرة الأمير ادوارد عن ورقة نقديّة أخرى من فئة العشرة دولارات أصدرها  في ذكرى مرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة.

"في مطلع تمّوز يوليو تحتفل كندا بذكرى مرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة. و من دواعي السرور أن نكون هنا في شارلوتاون  حيث بدأ كلّ ذلك قالت مونيك لوبلان المديرة الاقليميّة في مصرف كندا المركزي".

وتظهر على الورقة النقديّة صور كلّ من  السير جون أي ماكدونالد أوّل رئيس حكومة كنديّة والسير جورج اتيين كارتييه أحد آباء الفدراليّة وأغنيس ماكفيل أوّل سيّدة نائبة وجيمس غلادستون أوّل عضو في مجلس الشيوخ الكندي من بين  الأشخاص المسجّلين كهنود في المعاهدات من بين سكّان كندا الأصليّين.

الكنديّة فيولا دسموند (إلى اليمين) التي ستظهر صورتها على ورقة النقد الكنديّة من فئة العشرة دولارات/ Submitted by Wanda Robson

الكنديّة فيولا دسموند (إلى اليمين) التي ستظهر صورتها على ورقة النقد الكنديّة من فئة العشرة دولارات/ Submitted by Wanda Robson

وتُعتبر  جزيرة الأمير ادوارد مهد الاتّحاديّة الكنديّة لأنّ  آباء الفدراليّة الكنديّة قد عقدوا اجتماعا في شارلوتاون عاصمة المقاطعة في أيلول سبتمبر من العام 1864 للبحث في إنشاء الاتّحاديّة.

ويندرج الحفل الذي جرى في شارلوتاون في إطار مجموعة من الحفلات ستجري في مختلف أنحاء البلاد للترويج لورقة النقد الجديدة التي دخلت في التداول قبل نحو أسبوعين.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)

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