إزاحة الستار عن عدد من التماثيل هدية مدينة باريس لمونتريال

عرضت عمدة مدينة باريس آن هيدالغو العمل الفني الذي قدمته مدينة باريس في إطار الاحتفالات بالذكرى 375 لمدينة مونتريال التي تسلمها عمدة مونتريال دوني كودير.

والعمل الفني تحت اسم Les touristes السياح وهو من إنجاز الفنانة إليزابيت بوفولي في عام 1989 سيوضع لمدة خمسة وعشرين عاما على الأقل في حديقة باريس في منتزه لابرس وهو عبارة عن فسحة بالقرب من الصحيفة المونتريالية

العمل الفني المقدم من مدينة باريس لمدينة مونتريال بمناسبة الذكرى 375 لمونتريال © Radio-Canada/Vianney Leudière

وتمثل المنحوتات خمسة أشخاص بالإضافة لكلب مستوحاة من مشهد حياة يومية لمدينة في الغرب حيث يرتبط سكانها بحياة أحد الأحياء في مدينة كبيرة.

يشار إلى أن هذا العمل الفني الذي تم تأمين نقله من قبل مدينة باريس أضيف إلى مجموعة من الفن الشعبي في مونتريال.

ويهدف هذا الفن لتأكيد رسوخ العلاقات بين المدينتين الناطقتين بالفرنسية باريس ومونتريال والتنويه بإقامة أوائل الفرنسيين في مونتريال حسب بيان أذيع بالمناسبة.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)