اونتاريو: المطالبة بالسماح للمشرّدين بالتسوّل

قدّمت عيادة فير تشانج Fair Change للمساعدة القضائيّة في اونتاريو اعتراضا على القانون الذي يمنع التسوّل على الأرصفة في المقاطعة.

واعتبرت أنّ القانون ينتهك الحقوق الأساسيّة للمشرّدين على مستوى حريّة التعبير و السلامة و الغرامات القاسية وعقوبة السجن التي تلحق بهم.

وترى العيادة في القانون تمييزا بحقّ السكّان الأصليّين والمعاقين والمدمنين على المخدّرات.

ويقول نيكولا رولو المحامي الاختصاصي في الدستور إنّ العديد من المتسوّلين أصبحوا مشرّدين بسبب مشاكل الادمان على المخدّرات والكحول او بسبب مشاكل التخلّف العقلي.

وكانت العيادة المذكورة قد تفاوضت مع المراجع القضائيّة لحلّ مشكلة أحد المشرّدين لإعفائه من دفع غرامات متراكمة.

متسوّل خلال فصل الشتاء © Luc Lavigne/Radio-Canada

وترى العيادة أنّ الغرامات تزيد المشكلة سوءا وتعمّق مشكلة المشرّدين وتحرمهم من الحصول على مسكن أو عمل بعد خروجهم من السجن.

وتقول العيادة إنّ مبادرتها لقيت دعم العديد من الجهات، كما أكّد المدّعي العام عزمه على التعاون مع الناشطين في مكافحة الفقر لإيجاد حلّ لهذه المشكلة في اونتاريو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)