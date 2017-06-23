الحكومة الكندية تعطي موافقتها لمنجم سيسون في نيوبرنزيوك

أعطت الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو موافقتها لمشروع منجم Sisson

في نيوبرنزويك في أعقاب تقييم بيئي أجري للمشروع.

إن هذا المشروع الهام لمنجم لمعدني التونغستن والموليبدينوم الذي يقع شمال فريديركتون خطى مع هذه الموافقة أي موافقة الحكومة الفدرالية خطوة هامة نحو التنفيذ.

وكان مشروع المنجم المذكور قد حصل على الضوء الأخضر البيئي من حكومة المقاطعة وكان موضع اتفاق مع قبائل السكان الأوائل.

رسم لمشروع منجم سيسون لشركات نورثكليف ريسورسز وتود مينيرالز © Northcliff Resources

ويعتزم متعهدو المشروع استثمار ما يقرب من 579 مليون دولار ما قد يسمح حسب هؤلاء بإيجاد 300 وظيفة عمل خلال سبعة وعشرين عاما من استغلال المنجم.

كما سيتم حسب المتعهدين إيجاد ما يقرب من 500 وظيفة في مرحلة تطوير المنجم.

وأكّد رئيس حكومة نيوبرنويك بريان غالان أن التداعيات الاقتصادية لمشروع المنجم سيسون بالنسبة للمقاطعة هائلة .

يشار إلى أن حكومة نيوبرنزويك تعلق آمالا كبيرة على إنجاز هذا المشروع لإنعاش قطاع المناجم الذي خسر ما يقرب من 400 وظيفة ذات الأجر العالي العام الماضي.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)