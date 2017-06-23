تدخين الماريجوانا في حديقة عامّة/David Horemans/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

تدخين الماريجوانا في حديقة عامّة/David Horemans/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

كندا: نصائح الخبراء بشأن استهلاك الماريجوانا

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 23 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قدّم ممثّلو عدد من المجموعات الطبيّة الكنديّة وثيقة تتضمّن إجراءات توجيهيّة للكنديّين تتعلّق باستهلاك الماريجوانا لأغراض ترفيهيّة

وعرضت ستّ مجموعات طبيّة في لقاء عقدته في اوتاوا الوثائق وشرحت فيها بالأدلّة العلميّة الاضرار التي قد تنجم عن استهلاك الماريجوانا.

وأعربت عن رغبتها في أن يتمّ توزيع هذه الوثائق على الكنديّين على نطاق واسع بهدف الحفاظ على صحّتهم.

وأكّدت بصورة خاصّة على أهميّة توعية الشباب على الأضرار المزمنة التي قد يتركها استهلاك هذه المادّة على الصحّة.

وكانت الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو قد أصدرت مشروع قانون لتشريع استهلاك الماريجوانا لأغراض ترفيهيّة.

الدكتور بنديكت فيشر عضو لجنة الصحّة العقليّة والادمان يتحدّث إلى الصحافيّين/Sean Kilpatrick/Canadian Press

الدكتور بنديكت فيشر عضو لجنة الصحّة العقليّة والادمان يتحدّث إلى الصحافيّين/Sean Kilpatrick/Canadian Press

ويدخل المشروع حيّز التطبيق في شهر تمّوز يوليو من العام المقبل 2018.

ويقول الدكتور بنديكت فيشر عضو لجنة الصحّة العقليّة والادمان في كندا إنّ استهلاك الماريجوانا مرتفع في صفوف الكنديّين وبصورة خاصّة الشباب رغم ما نعرفه عن أضرارها على الصحّة.

ويؤكّد أنّه من الممكن التقليل من هذه المخاطر من قبل المستهلكين أنفسهم.

ورفع الخبراء عشر توصيات رئيسيّة من بينها تأخير المباشرة بالاستهلاك وبالنسبة للمستهلكين التخفيف من وتيرة الاستهلاك، ومن كثافتها.

ونصحوا بتجنّب القيادة بشكل قاطع تحت تأثير الماريجوانا.

وينصح الخبراء في توجيهاتهم بعدم استهلاك الماريجوانا في سنّ المراهقة، ويحذّرون من المشاكل الاجتماعيّة والصحيّة التي قد تؤدّي إليها.

وينصح الخبراء أيضا بالتقليل من استهلاك الماريجوانا  ويحذّرون من مخاطر استهلاكها بشكل يوميّ.

كما يدعون إلى تجنّب الاستنشاق الضارّ واستخدام مواد خفيفة المخاطر.

ورحّبت وزيرة الصحّة الكنديّة جين فيلبوت في بيان بالتوجيهات وأشارت إلى أنّ الحكومة الكنديّة تتريّث في اعتمادها حتّى دخول القانون المتعلّق بتشريع استهلاك الماريجوانا لأغراض طبيّة حيّز التطبيق.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)

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