قائد "الحراك الريفي" ناصر الزفزافي مخاطباً المشاركين في تظاهرة احتجاجية في مدينة الحسيمة "ضد الظلم والفساد" في 18 أيار (مايو) الفائت، أي قبل اعتقاله بأحد عشر يوماً من قبل السلطات المغربية.

قائد "الحراك الريفي" ناصر الزفزافي مخاطباً المشاركين في تظاهرة احتجاجية في مدينة الحسيمة "ضد الظلم والفساد" في 18 أيار (مايو) الفائت، أي قبل اعتقاله بأحد عشر يوماً من قبل السلطات المغربية.
Photo Credit: يوسف بودلال / رويترز

المغرب: “الحراك الريفي” إلى أين؟

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 23 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

خرج السكان في مدينة الحسيمة في شمال المغرب هذا الأسبوع قارعين على الأواني المنزلية تعبيراً عن احتجاجهم على "مظاهر القمع والمنع التي تعرضوا لها خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة المطالبة بالإفراج الفوري على المعتقلين".

وهذا ما حدث مراراً خلال شهر رمضان الحالي، في الحسيمة ومدن وبلدات أخرى في منطقة الريف، إذ كان المتظاهرون يتجمعون بعد الإفطار ويطلقون هتافات تطالب بإطلاق قائد "الحراك الريفي" ناصر الزفزافي الذي أوقفته السلطات المغربية في 29 أيار (مايو) الفائت بتهمة "المساس بسلامة الدولة الداخلية" بعد قيادته احتجاجاً شعبياً في منطقة الريف منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016 للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش" و"محاربة الفساد".

ويوم أمس أكدت منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس وُوتش" أن الزفزافي "تعرض للضرب والشتم" من قبل الشرطة المغربية عند توقيفه. وحثت المنظمتان الحقوقيتان السلطات المغربية على "إجراء تحقيق حول ادعاءات تتمتع بمصداقية بشأن أعمال عنف قامت بها الشرطة ضد الزفزافي والامتناع عن رفع شكاوى ضد ما ينجم عن تعابير أو تظاهرات سلمية".

وفي مدريد ندد أمس "اتحاد جمعيات الصحافيين في إسبانيا" بما اعتبره "انتهاكات مستمرة" لحرية الصحافة في شمال المغرب لافتاً إلى اعتقال السلطات صحافيين غطوا الاحتجاجات الشعبية في الريف.

العاهل المغربي الملك محمد السادس (أرشيف)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (أرشيف) © AP / Palais royal du Maroc

ومن جهتها أعلنت أمس الحكومة المغربية أنها تلقت تعليمات من الملك محمد السادس بشأن "تسريع مشاريع التنمية" في إقليم الريف، و"ضمان محاكمة عادلة" لجميع الموقوفين من نشطاء "الحراك".

تناولتُ الوضع في المغرب من زاوية "الحراك الريفي" في حديث مع الدكتورة الكندية المغربية أوزير غلاسييه حادوش، البروفيسورة في قسم العلوم السياسية والدولية في جامعة "بيشوب" (Bishop's University) في مقاطعة كيبيك.

(أ ف ب / هسبريس / وكالة الأناضول)

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ،
فئة دولي، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
التدخين في طليعة الأسباب المؤدّية للسرطان/Tom Steepe/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة
أرقام الأسبوع، دولي، سياسة، مجتمعأرقام الأسبوع المنتهي السبت 24-06-2017السكان الأصليون، سياسةمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 24-05-2017إقتصادأسبوع تراجع محدود للدولار الكندي وارتفاع لبورصة تورونتوإقتصادكندا: تراجع معدل التضخم إلى 1,3% الشهر الفائتدولي، سياسةالمغرب: "الحراك الريفي" إلى أين؟إقتصاد، سياسة، مجتمعأندرو شير: تحديات كبيرة في المعارضة واستعداد للانتخابات المقبلة للعودة للحكمصحةكندا: نصائح الخبراء بشأن استهلاك الماريجواناإقتصاد، بيئة وحياة حيوانية، سياسة، مجتمعالحكومة الكندية تعطي موافقتها لمنجم سيسون في نيوبرنزيوكمجتمعاونتاريو: المطالبة بالسماح للمشرّدين بالتسوّلكندا: ورقة نقديّة في ذكرى تأسيس الاتّحاديّة

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية