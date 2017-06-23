كندا: تراجع معدل التضخم إلى 1,3% الشهر الفائت

بلغ معدل التضخم في كندا 1,3% لفترة الـ12 شهراً المنتهية في أيار (مايو) الفائت، متراجعاً من 1,6% للفترة نفسها المنتهية في الشهر الذي سبق، نيسان (أبريل)، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وتراجعت أسعار الأغذية لشهر ثامن على التوالي، ولكن بنسبة 0,1% فقط لفترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت.

أما أسعار المحروقات فارتفعت بنسبة 6,8% بين أيار (مايو) 2016 والشهر نفسه من العام الحالي، بعد بلوغ نسبة ارتفاعها 15,9% بين نيسان (أبريل) 2016 والشهر نفسه من العام الحالي.

وهذا الارتفاع في أسعار المحروقات، رغم تراجعه بين نيسان (أبريل) الفائت والشهر التالي أيار (مايو)، كان من أكبر المساهمين في ارتفاع تكلفة المعيشة في كندا بنسبة 1,3% خلال السنة المنتهية الشهر الفائت.

ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 6,8% بين أيار (مايو) من العام الفائت والشهر نفسه من العام الحالي © PC / Michelle Siu

ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن معدل التضخم الضعيف نسبياً الذي كشفت عنه اليوم وكالة الإحصاء قد يدفع بنك كندا (المصرف المركزي) إلى التمهل في رفع أسعار الفائدة.

وكان بنك كندا قد أشار مؤخراً إلى اقترابه من خيار رفع الفائدة مدفوعاً بأداء جيد للاقتصاد الوطني. ومن المقرر أن يصدر المصرف المركزي في 12 تموز (يوليو) المقبل قراراً حول معدل الفائدة الأساسي الثابت على 0,50% منذ 15 تموز (يوليو) 2015.

(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي)