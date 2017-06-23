أسبوع تراجع محدود للدولار الكندي وارتفاع لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 75,37 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,15 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,20 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع متراجعاً بنسبة 0,26% بعد إنهائه الأسبوع الفائت مرتفعاً بنسبة 1,67%.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15319,56 نقطة، بارتفاع 99,66 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و127,02 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0,84% بعد إنهائه الأسبوع الفائت متراجعاً بنسبة 1,81%.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم آب (أغسطس) المقبل على 43,01 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,27 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع 1,96 دولار أميركي عن سعر إغلاق يوم الجمعة الفائت للبرميل تسليم تموز (يوليو) المقبل.

وبالتالي يكون سعر برميل النفط قد تراجع نحواً من 20% منذ مطلع العام الحالي جراء المخاوف من استمرار ارتفاع معروض النفط العالمي.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)