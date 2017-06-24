Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 24-06-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 24 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أخبار في أرقام في برنامج أرقام الأسبوع ، هذه الحلقة من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وكوليت زينة ضرغام.

كيبيك: الانتقال إلى منزل جديد له توقيته:

ظاهرة تغيير المنزل والانتقال إلى آخر ملفتة للنظر في كندا وفي  مقاطعة كبيك بصورة خاصّة.

وينتقل  الكنديّون من حيّ إلى آخر ضمن المدينة الواحدة أو إلى مدينة أو مقاطعة أخرى، تبعا لاعتبارات عديدة ومختلفة.

وتفيد مؤسّسة الاحصاء الكنديّة أنّ 16،3 بالمئة من الكنديّين و 14 بالمئة من الكنديّين اختاروا الانتقال إلى منزل آخر في عامي 2014 و2015.

وتقول مؤسّسة هيدرو كبيك للطاقة الكهربائيّة إنّ 66816 شخصا طلبوا منها تغيير عناوينهم في مطلع تمّوز يوليو من العام الماضي 2016 في مقاطعة كيبيك.

وغالبا ما يستفيد الكبيكيّون من يوم العطلة في عيد كندا الوطني الذي يصادف  في أوّل تمّوز يوليو لتغيير منزلهم.

والموعد الثاني المفضّل لديهم هو الأوّل من حزيران يونيو دوما حسب مؤسّسة هيدرو كيبيك.

أشخاص ينقلون اغراضهم من منزل إلى آخر
أشخاص ينقلون اغراضهم من منزل إلى آخر © Claude Boucher/Radio-Canada

وتوضح المؤسّسة أنّ 3 بالمئة من عدد الانتقالات وتغيير المنازل يجري في هذا اليوم.

ومن بين المواعيد التي لم تحظ بالشعبيّة لتغيير المنزل والانتقال إلى آخر الأيّام التالية:

24 كانون الأوّل ديسمبر عام 2012، 10 و17 شباط فبراير عام 2013، 25 كانون الأوّل ديسمبر 2016 .

وفي أوّل تمّوز يوليو، تحقّق بعض المحلاّت والشركات أرباحا قياسيّة.

وعلى سبيل المثال، ترتفع مبيعات الجعة أي البيرة بنسبة 24 بالمئة خلال هذا اليوم.

وترتفع بصورة ملحوظة مبيعات البيتزا والدجاج المشوي لتبلغ ثلاثة اضعاف ما هي عليه في اليوم العادي في بعض الأحيان.

وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية ماري كلود بيبو (أرشيف)
وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية ماري كلود بيبو (أرشيف) © CP/Adrian Wyld

86 مليوناً.
بالدولارات.
هذه هي قيمة المساعدة الإضافية التي أعلنت وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية ماري كلود بيبو يوم الاثنين عن تقديمها لدولة جنوب السودان.

وجاء الإعلان عن هذه المساعدة الكندية الإضافية في ختام زيارة قامت بها الوزيرة بيبو لدولة جنوب السودان الفتية التي تمزقها حرب أهلية طاحنة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013 بين مناصري رئيسها سالفا كير ميارديت ومناصري نائبه وخصمه رياك مشار.

وستُوظَّف هذه المساعدة في مجال تحسين الخدمات الصحية الأساسية لسكان جنوب السودان، ومن ضمن ذلك التنظيم الأسري والخدمات الصحية الجنسية للنساء والفتيات والدعم الغذائي.

وقالت وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية التي التقت برئيس جنوب السودان خلال زيارتها هذه الدولة إن الأزمة الإنسانية هناك لن تخف قبل أن يضع طرفا النزاع السلاح جانباً.

وأسفرت الحرب في جنوب السودان عن مصرع عشرات الآلاف من سكانه وتهجير أربعة ملايين منهم داخل بلدهم ونزوح مليونيْن آخريْن إلى الدول المجاورة وعن تفشي المجاعة.

وسبق لكندا أن أعلنت عن إنشاء صندوق للإغاثة لمواجهة المجاعة في دولة جنوب السودان ودول أخرى مجاورة طالتها المجاعة أيضاً وهي الصومال ونيجيريا واليمن. وتعهدت الحكومة الكندية بدعم الصندوق المذكور بمبلغ مواز لكافة التبرعات المجموعة في إطار الحملة المذكورة.

وإضافة إلى المساعدة المادية توفر كندا دعماً أمنياً لجنوب السودان من خلال مشاركة جنود كنديين في قوات حفظ السلام الدولية المتواجدة في هذه الدولة.

المتطوعون في المهرجان اللبناني يشوون الطاووق! © موقع المهرجان اللبناني الالكتروني

780 كيلوغراماً.

من الدجاج!

-سبعمائة وثمانون كيلوغراما من الدجاج استهلك رواد المهرجان الكندي اللبناني خلال أيام المهرجان الأربعة من الخامس عشر حتى الثامن عشر من حزيران/يونيو الجاري، وكان المنظمون قد أعدّوا ثمانمائة كيلوغراما من الشيش طاووق المصنوع من صدور الدجاج فقط!

_125 كيلوغراما من الكفتة اللبنانية!

- 1000 ربطة خبز استهلكها زوار المهرجان ولك ربطة خبز تكفي لصنع ستة سندويشات ما يعني أن المهرجان استهلك ستة آلاف ساندويش!

- 1400 رغيف خبز صاج بيع في المهرجان ومنهم من أكل رغيف الصاج بالزعتر ومنهم بالجبنة ومنهم بالأورما واللبنة!

_ 125 متطوعا عملوا في هذا المهرجان لخدمة الزوار والرواد والمحتفلين بابتسامة وترحيب وبكل المحبة والموّدة كانوا يستقبلون زائر المهرجان من كل الفئات والأعمار والجنسيات!

- 24 خيمة نصبت في ساحة المهرجان في مدينة لافال للمعلنين وأصحاب السلع التجارية للترويج والدعاية وفيالوقت ذاته لدعم المهرجان الكندي اللبناني.
يبقى أن خمسة عشر هو رقم عمر المهرجان في مونتريال وهو يُطلق في كل سنة موسم الصيف ومهرجاناته في المدينة الكوسموبوليتية مونتريال التي تعايد هذه السنة ذكرى إنشائها ال375!

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