كيف تخفض من تكاليف استهلاك البيانات على آيفون؟

نصائح لتقليل استهلاك البيانات ( Data)على هواتف آيفون

ويشكل استهلاك البيانات أبرز التكاليف عند استخدام الهواتف الذكية

1.وقف التحديث الآلي للتطبيقات

وذلك باتباع الخطوات التالية

Setting / App store Up dates عطل زر التحديث

ويمكن عند الضرورة تحديث التطبيقات بصفة فردية و يدوية.

إيقاف وظيفة Wi-Fi Assist

تستنزف هذه الوظيفة كمية مهمة من البيانات. رغم جدوى وظيفة Wi-Fi Assist التي تخبر المستخدم بأماكن ضعف الإشارات لشبكة الواي فاي، فإنه من المستحسن الاستغناء عنها.

Cellular Setting Wi-Fi assist

عطل زر التحديث

تعطيل ميزة Background App Refresh

وذلك باتباع المراحل التالية

Setting General Background app refresh عطل زر التحديث

وتقوم هذه الوظيفة الشجعة في استهلاك البيانات بالتحديث الأوتوماتيكي للتطبيقات في خلفية الايفون. ويمكن عند الضرورة تحديث التطبيقات بصفة فردية و يدوية.

زبير الجازي