ارتفاع ملحوظ في عدد السياح في مونتريال

توقعت مؤسسة "كونفرنس بورد كندا" أن تشهد مدينة مونتريال إقبالا متناميا من السياح خلال فصل الصيف الحالي يرتفع بنسبة خمسة ونصف بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي وذلك جراء احتفال المدينة بالذكرى 375 على تأسيسها.

وبدأت مؤشرات هذا النمو بالظهور مع مسابقة "الفورمولا وان-غران بري" وقد بلغت نسبة الحجوزات في الفنادق تسعين بالمئة.

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وتوقع نائب رئيس مؤسسة السياحة في مونتريال أن تستقبل المدينة حوالي أحد عشر مليون ومئتي ألف سائح هذا الصيف إي بزيادة نصف مليون زائر عن الصيف الماضي.ويبدو، بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس" ،أن غالبية السياح عبروا عن رضاهم عن إقامتهم في مونتريال بحيث أن خمسة وتسعين بالمئة من المستطلعين عبروا عن ارتياحهم ورضاهم عن زيارتهم السياحية إلى المدينة.

أما بالنسبة إلى سائر المدن الكندية فقد بلغت نسبة تنامي عدد السياح % 3،7 .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية