آلاف المسلمين يحتفلون بالفطر في وسط غرب كندا

احتفل آلاف المسلمين في ريجينا وساسكاتون، في وسط الغرب الكندي، بانتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر أمس الأحد.

واعتبر رئيس الجمعية الإسلامية في ريجينا فيصل خان أن ما لا يقل عن عشرة آلاف مسلم شاركوا في الاحتفالات. وركز على أن صيام رمضان يجسد السيطرة على النفس والشكر والامتنان وهو " يساعدنا على ضبط عاداتنا السيئة كما يساعدنا على أن نصبح مسلمين أفضل ومواطنين أفضل وأناسا أفضل"

من جهتها ركزت ميسا هاك على ضرورة " أن نتمتع باللطف والعادات الحسنة وعدم الكذب، وكل هذه الصفات تتخذ بعدا مهما خلال شهر رمضان".

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أما في ساسكاتون فقدر عدد المشاركين في الاحتفال بحوالي سبعة آلاف مسلم من أصل عشرة آلاف يسكنون المدينة ويمثلون حوالي أربعة بالمئة من عدد سكانها.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية